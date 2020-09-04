Характер сна способен помочь предсказать риск болезни Альцгеймера

04.09.2020, 20:25, Разное



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Предположения исследователей из Калифорнийского университета основано на том, что без качественного сна в организме накапливается токсический белок. Они предполагают, что качественный сон может оказаться эффективной профилактикой этого вида деменции. Исследование опубликовано в Current Biology.

В исследовании участвовали 32 пожилых человека. Ученые поставили цель сопоставить качество их сна с тем, как в течение ночи их организм очищается от бета-амилоида – белка, с которым связывают развитие болезни Альцгеймера.

Исследование показало, что у людей, сон которых более фрагментирован, с короткой фазой быстрого сна, в организме накапливалось больше бета-амилоида в течение периода наблюдения. Скорость накопления бета-амилоида коррелировала со степенью нарушения сна в начале исследования. Ученым удалось зафиксировать даже образование бета-амилоидных бляшек в нервной ткани людей с опасной динамикой накопления этого вещества.

О возможном практическом применении этого открытия рассказал ведущий автор исследования Джозеф Уинтер (Joseph Winer) из Калифорнийского университета в Беркли.

«Чем много лет ожидать, что у кого-то разовьется деменция, мы можем оценить, как качество сна предсказывает у него изменения в количестве бета-амилоида в разное время. В таком случае мы можем измерить, как быстро токсический белок накапливается в мозге со временем, что может определить начало болезни Альцгеймера».

Ученые считают, что необходимо оценить защитное действие глубокого качественного сна. Если он действительно может защитить от болезни Альцгеймера, то его необходимо сделать одним из приоритетов здравоохранения.

«Красной нитью тут проходит идея, что мы можем что-то сделать с этим. Головной мозг очищает себя во время глубокого сна, поэтому, возможно, есть шанс изменить будущее, позаботившись о сне раньше», – утверждает соавтор исследовании профессор Мэтью Уокер (Matthew Walker).