 

Во время Гран-при Москвы умер велогонщик

04.09.2020, 20:23, Разное

На трассе во время Гран-при Москвы потерял сознание 22-летний велогонщик Павел Свешников, передает Пятый канал. На носилках его отнесли в прибившую на место машину реанимации, однако врачи оказались бессильны – молодой спортсмен скончался. Тренер сборной России Владимир Кирильцев рассказал, что до этого он на здоровье не жаловался. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.



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