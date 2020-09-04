Интеллектуальная лошадь – Личное мнение

04.09.2020, 20:11, Разное

Удивительно, но факт — умный человек никогда не говорит о своём интеллекте. Как только вдруг кто-то скажет, какой он умный, становится сразу видно, какой он набитый дурак.

Ксения Собчак заявила, что рассталась со своим мужем Максимом, потому что ему нравились шашлыки и гитара, а ей — интеллектуальные посиделки.



Интеллектуальная элита страны. Фото: Соцсети

«Песни под гитару, у костра, шашлыки, анекдоты. Первый год-два мне это нравилось, а потом это исчерпало себя», — заявила Собчак, сообщив вдобавок, что у нового мужа с лицом выродившегося Нерона есть интеллект.

Не знаю уж, как насчёт мужа, но вот эти рассуждения девки с лобного места о своей высокой духовной организованности — безусловная ржака.

Непонятно на каком основании Собчак считает себя выше посиделок на Грушинском фестивале.

Протирать лобок в публичном доме — ОК, нормально. Скакать пьяным конём по тусовкам всю ночь — отлично. Мычать кандидатом в прямом эфире — вообще круто и предел мечтаний.

При этом, только и разговоров, что все кругом дураки, а она сама — гений.

«Наш брак можно было назвать союзом молнии и тормоза».

Бывший муж — тормоз. А она сама — круглая, почти шаровая, молния. Загуляла от мужа, не потому что гулящая и слаба на передок, а исключительно от тяги к интеллекту.

Умному ведь человеку с тормозом не по пути!

Ксюня, картофелина ты моя рыхлощёкая, послушай, что я скажу: если тебе вдруг показалось, что самец богомола — умный, то ты просто никогда не видела умных людей.

Я полностью одобряю тягу дебилов к свету знания, но в твоём случае сначала нужно всё-таки дочитать букварь. Начни с этого, а не с оскорблений отца своего ребёнка — умный человек так никогда делать не станет.

И не надо вообще говорить об интеллекте — не твоя тема. Твой уровень — быть чуть умнее Яны Рудковской и её питомцев, а когда ты начинаешь затирать про интеллект, умные — удивляются, середнячки — ржут, а дебилы начинают и себя считать умными — даже они понимают, что находятся на одном с тобой уровне.

Как вы оцениваете людей, заявляющих о своём большом уме? Встречали среди таких идиотов действительно умных?