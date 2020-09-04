Велогонщик Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы

04.09.2020, 20:08, Новости дня

Российский велогонщик Павел Свешников скончался после того как потерял сознание на Гран-при Москвы по велотреку, сообщил президент Федерации велосипедного спорта РФ Вячеслав Екимов.

«Он был на вираже, там и упал. Его отнесли на носилках. Подъехала машина реанимации, но его не спасли», – передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что мотогонщик из Нидерландов 48-летний Эдвин Стравер скончался от травм, полученных при аварии в ходе 11-го этапа ралли-рейда «Дакар».