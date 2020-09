10 главных премьер нового театрального сезона: где смотреть новую “Чайку” с Дарьей Мороз и Паулиной Андреевой, играть в “Шахматы” и не только

04.09.2020, 20:02, Разное

Гоголь-центр, спектакль “Красный крест”

Светлана Брагарник в спектакле “Красный крест”

В ролях: Светлана Брагарник, Евгений Серзин, Мария Поезжаева, Ирина Выборнова, Иван Бровин, Юля Башорина.

Постановка режиссера Семена Серзина по роману молодого писателя Саши Филипенко (“Травля”, “Возвращение в острог”, “Бывший сын”, “Замыслы”). Спектакль объединяет сразу несколько эпох и дает возможность проанализировать, что поменялось и что осталось неизменным в людях после самой страшной войны. В центре сюжета — воспоминания женщины, работавшей с официальными документами и письмами Международного Красного креста во время Второй Мировой войны. Главная героиня Татьяна теряет память и по кусочкам восстанавливает то, что происходило с ней тогда, в сороковые.

Премьера: 18 сентября

Театр МДМ, “ШАХМАТЫ”

Спектакль “ШАХМАТЫ”

В ролях: Александр Суханов, Александр Казьмин, Анастасия Стоцкая, Анна Гученкова, Александр Бобров, Станислав Беляев, Юлия Ива, Александр Матросов, Ольга Беляева, Галина Безрук и другие

“ШАХМАТЫ” — еще одна работа в музыкальном театре драматического режиссера и художественного руководителя театра имени Пушкина Евгения Писарева. Авторы постановки – британский поэт и драматург, обладатель премий “Оскар”, Tony, Emmy и Grammy Тим Райс (мюзиклы “Иисус Христос – суперзвезда”, “Король Лев” и другие) и шведские композиторы Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус (группа ABBA, мюзикл MAMMA MIA!). Спектакль посвящен битве советского и американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону, которая разворачивается на фоне холодной войны между двумя сверхдержавами – СССР и США. Прототипами главных героев стали великие шахматисты Анатолий Карпов, Борис Спасский сыгрвшие Виктоа Корчного и Бобби Фишера.

Премьера: 17 октября

Театр Наций, “Разбитый кувшин”

Ингеборга Дапкунайте в спектакле “Разбитый Кувшин”

В главных ролях: Виталий Коваленко и Ингеборга Дапкунайте.

Постановка по пьесе классика немецкой драматургии Генриха фон Клейста. Режиссёром выступил Тимофей Кулябин — главный режиссёр Новосибирского государственного академического театра “Красный факел”, лауреат российских и международных театральных фестивалей. “Пьесу “Разбитый кувшин” редко ставят в России, несмотря на то что она входит в золотой фонд немецкой драматургии. Это настоящая комедия, изысканно рассказанный анекдот про продажного сельского судью, который при появлении столичного судебного советника вынужден судить самого себя. Он всячески старается скрыть свою вину, но все факты всплывают наружу и разоблачение неизбежно”, — говорит об этом проекте режиссёр Тимофей Кулябин.

Премьера: 3 сентября

Театр Олега Табакова, “И никого не стало”

Спектакль “И никого не стало”

В ролях: Аня Чиповская, Игорь Петров, Яна Сексте, Владислав Наумов, Евгений Миллер, Владислав Миллер, Сергей Угрюмов и другие

“И никого не стало” — пьеса Агаты Кристи, написанная ею по мотивам собственного романа, известного в России, как “Десять негритят”. Старинная считалочка о десяти маленьких негритятах, позднее переименованных автором из соображений политкорректности в индейцев, легла в основу сюжета этого детективного романа. Десять человек под разными предлогами приглашены незнакомцем в особняк на острове. Отрезанные морем от всего мира, они остаются один на один с неизвестным мстителем, обвиняющим каждого из них в безнаказанном убийстве и грозящим возмездием. Героям предстоит повторить судьбу беззащитных маленьких индейцев из жестокой считалочки, по воле рока закончивших свою жизнь самым трагическим образом. Эта завязка приведёт персонажей и зрителей к весьма неоднозначному финалу, которого никто не ожидает. Режиссер этой адаптации художественный руководитель “Табакерки” Владимир Машков, а декорации к спектаклю создал Александр Рукавишников. Это первая работа известного скульптора в театре. Костюмы Валентина Юдашкина.

Премьера: 10 сентября

Театр на Малой Бронной, “Бульба. Пир”

Александр Кузнецов в спектакле “Бульба. Пир”

В ролях: Игорь Миркурбанов, Мария Шумакова, Юлия Хлынина, Александр Кузнецов, Алексей Вертков, Гела Месхи и другие.

История Тараса Бульбы, сочиненная режиссером Александром Молочниковым в содружестве с Ольгой Хенкиной, художником Максимом Обрезковым, драматургом Сашей Денисовой и хореографом Анной Абалихиной, не имеет ничего общего с каноническим прочтением текста повести Гоголя. В ее основе — вольное сочинение на некоторые гоголевские темы. “Спектакль строится не только вокруг истории взаимоотношений отцов и сыновей, но и вокруг истории любви. Любви Андрия Бульбы, сына казачьего воеводы, и девушки Хелены, дочери европейского политика, чьи взгляды идут вразрез со всеми жизненными ценностями воинствующих казаков. История современная и вместе с тем вне времени, — почти “Ромео и Джульетта”. Кажется, в современном мире отцы уже никогда не смогут встать на пути влюбленных, и этот сюжет давно стал атавизмом. Но так ли это? Могут ли быть счастливы сын православного фанатика и дочь идеолога новых европейских свобод? Не обречена ли такая любовь на смерть? Это вопросы, над которыми хочется размышлять. Вопросы, на которые мы ищем ответы в спектакле”, — рассказывает Молочников.

Премьера: 19, 20 сентября

Театр им.Пушкина, “Ложное признание”

Виктория Исакова в спектакле “Ложное признание”

В ролях: Вера Алентова, Виктория Исакова, Анна Бегунова, Андрей Заводюк, Андрей Сухов, Владимир Николенко и другие

Постановка Евгения Писарева – современный взгляд автора на пьесу французского драматурга XVIII века Пьера Карле де Шамблен де Мариво. В дом богатой вдовы Араминты поступает на службу молодой адвокат Дорант — он беден, но хорош собой и решительно настроен завоевать сердце женщины. Дядя Доранта, не подозревающий о желаниях юноши, хочет женить его на деловитой компаньонке Мартон. А мать Араминты мечтает выдать дочь за аристократа. Что движет героями — корысть или искренние чувства? И сможет ли любовь распутать клубок неловких недоразумений, смешной путаницы и ложных признаний?..

Премьера: 29 августа

Театр МДМ, “День влюбленных”

Спектакль “День Влюбленных”

В ролях: Станислав Беляев, Алексей Бобров, Анна Глаубэ, Анна Гученкова, Юлия Ива, Александр Казьмин, Павел Лёвкин, Екатерина Лисоченко и другие

“День влюбленных” – новый мюзикл в актуальном вечернем формате музыкального спектакля за столиками. Романтическая комедия вдохновлена успехом бродвейского мюзикла “Первое свидание”, который только за первый сезон посмотрели более ста тысяч зрителей. Паркетный зал театра превращается в необычное театральное пространство, где по вечерам зрители, сидя с бокалами за столиками импровизированного нью-йоркского бара, становятся свидетелями одного дня из жизни влюбленных друг в друга героев. Она и он – две противоположности, которым придется сделать выбор, что важнее: личная свобода каждого или их общее счастье. Мюзикл создан силами российской творческой команды: либретто – Михаил Дурненков, автор поэтических текстов – Женя Беркович, композитор – Евгений Загот, режиссер-постановщик – Анна Шевчук, хореограф – Ирина Кашуба.

Премьера: 19 сентября

МХТ им.Чехова, “Чайка”

Кузьма Котрелев и Паулина Андреева в спектакле “Чайка”

В ролях: Дарья Мороз, Станислав Любшин, Кузьма Котрелев, Паулина Андреева, Евгений Сытый, Евгения Добровольская, Светлана Устинова, Игорь Верник, Станислав Дужников, Павел Ворожцов.

Для Московского Художественного театра чеховская “Чайка” — особая пьеса, символ обновления, которое принес МХТ мировой сцене. После триумфальной постановки К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко 1898 года изображение чайки стало эмблемой МХТ. В год 160-летия А. П. Чехова “Чайка” возвращается на сцену Художественного театра. Оскарас Коршуновас – один из самых известных и влиятельных современных европейских режиссеров – ставит классику, извлекая из нее актуальные смыслы, и современные тексты, обнаруживая в них вовсе не сиюминутное содержание. Он считает, что театр должен не просто отражать настоящее, но и обгонять время. В его “Чайке” нет исторического флера. Это трагикомедия о поколениях, это театр без притворства, в котором лаконичное оформление, отсылающее к скандинавской архитектуре и холодной северной природе, сочетается с обостренными, взрывными проявлениями чувств героев. Режиссер выводит новую формулу “Чайки”, и она оказывается одновременно и формулой нашего времени. В спектакле звучит музыка The Prodigy и песня Билли Айлиш All the Good Girls Go to Hell

Премьера: состоялась 28 февраля, 7 сентября этим спектаклем МХТ откроет сезон.

Сатирикон, “Дорогая Елена Сергеевна”

Спектакль “Дорогая Елена Сергеевна”

В ролях: Наталия Вдовина, Никита Григорьев, Ярослав Медведев, Константин Новичков, Алина Доценко, Анна Петрова и другие.

Пьесу-хит о золотой молодежи, рушившей советские идеалы, знали и ставили на всём перестроечном СССР. Спектакль Владимира Жукова – о современных границах морали и совести. “Трудные” старшеклассники нагрянули в квартиру своей учительницы за ключом от сейфа, чтобы подменить плохо написанные экзаменационные работы. И услышали непреклонное “нет”. Они сами не ожидали, на что готовы пойти ради своей “благой” цели и на что готова пойти Елена Сергеевна, чтобы они не преступали черту.

Премьера: 8 октября

Театр Маяковского, “Старший сын”

Спектакль “Старший сын”В ролях: Игорь Костолевский, Алексей Дякин, Владимир Гуськов, Станислав Кардашев, Константин Константинов, Полина Лазарева, Юлия Соломатина.

“Старший сын” А. Вампилова — одна из самых личных и пронзительных пьес драматурга. Александр Вампилов прожил всего 34 года и написал лишь 4 большие пьесы, но успел войти в историю русской литературы как один из главных драматургов XX века. Евгений Леонов в кино создал незабываемый образ главы семьи Сарафановых. Сейчас на сцене Театра Маяковского одного из самых глубоких и проникновенных героев русской драматургии играет народный артист России Игорь Костолевский.

“Старший сын” – комедия, построенная на странных стечениях обстоятельств. Студент Бусыгин и его приятель Сильва, провожая новых подружек, опаздывают на последнюю электричку и пытаются найти ночлег под выдуманным предлогом, что один из них – внебрачный сын отца семейства и приехал его навестить. Самозванец входит в мир семьи Сарафановых и всего за пару дней между ним и домочадцами возникают такие теплые чувства, что их не может разрушить даже вскрывшийся обман. Трагичный и одновременно смешной спектакль о том, как герой, изначально искавший просто ночлег, в результате обретает настоящий дом и семью. В природе вампиловской пьесы случай определяет начало истории, но то, чем все это кончится, зависит только от самих героев: они должны самостоятельно сделать выбор – бежать и не привязываться или рискнуть и полюбить.

Премьера: состоялась 24 января и открыла театральный сезон 2 сентября

Текст: Олеся Фирулева