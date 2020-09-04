Абитуриент из Москвы по ошибке поступил в Мордовский государственный университет

04.09.2020, 20:00, Разное

Школьник не разобрался в электронной системе подачи документов, принятой на время угрозы коронавирусной инфекции, и вместо МГУ имени М.В. Ломоносова подал заявление в МГУ имени Н.П. Огарева.

Бывший москвич, выпускник Артур Болбин закончил школу № 1237 с золотой медалью и намеревался поступить на философский факультет МГУ, где в свое время обучались родители нынешнего саранчанина.

На портале «Госуслуги» абитуриент выбрал из предложенного списка вузов первый попавшийся университет, удовлетворивший условиям поиска. По словам Артура, он ввёл поисковой запрос на «МГУ».

Позже оказалось, что выбранный вуз оказался саранским тёзкой Московского государственного университета, таким образом, абитуриент к началу учебного года вынужден был переехать в Республику Мордовия.