Мнение: Карта дорожных строек, газификация России и закрытие борделей в Германии

04.09.2020, 19:30, Разное

1. Не стоит думать, будто весь российский бюджет на строительство дорог идёт одному только Крыму. Читатели прислали ссылку на карту 300 крупных дорожных строек, составленную модератором форума Роадс.ру. Как видно, масштабные дорожные проекты реализуются по всем основным направлениям в населённой части страны:

https://crusandr.livejournal.com/183109.html

Предвижу горестное “для 150-миллионой страны с огромной территорией 300 дорожных строек крайне мало”. Согласен, дорожных строек в России должно быть не 300, а хотя бы 1300… <…> Но не будем забывать, что карта народная, так что многие небольшие региональные и тем более местные дороги на нее могли просто не попасть: о них нам не известно. Какие-то объекты известны по названию, но нет схем и точной трассировки, а значит, нарисовать их на карте пока нельзя. Так что, скорее всего, дорожных строек в стране гораздо больше 300. <…>

Плотность строек четко совпадает с плотностью населения: основной объем объектов сосредоточен в наиболее населенной центральной и южной России. Шестая часть строек (50 объектов из 300) находится в Москве, что также неудивительно: в столице и рядом с ней проживает 15% населения страны, транспортные проблемы здесь самые серьезные, а бюджету города посильны крупные затраты. Впрочем, в этом обзоре о Москве писать почти не буду: столичные дорожные стройки заслуживают отдельного исследования.

По ссылке также приведена карта планируемой российской сети скоростных автодорог:

https://ic.pics.livejournal.com/crusandr/61156400/1098188/1098188_original.jpg

2. Что-то непохоже, что российский Газпром находится в кризисе, как вещают некоторые «аналитики»-всепропальщики. Мол, «Северный поток – 2» всё никак не строится, цены на углеводороды упали, а конкуренты на Ближнем Востоке не дремлют и запускают новые месторождения.

Тем не менее, компания выделяет рекордные средства на продолжение газификации страны:

https://rg.ru/2020/09/03/gazifikaciia-regionov-poluchit-moshchnuiu-podderzhku-ot-gosudarstva.html

Нынешний год стал знаковым для газификации регионов России: завершается пятилетняя программа газификации (2016-2020) и будет принята новая на 2021-2025 годы. Всего за последние 15 лет “Газпром” направил на программы газификации регионов более 395 миллиардов рублей. И в этом году, как рассказал генеральный директор компании “Газпром межрегионгаз” Сергей Густов, объем инвестиций стал рекордным с 2005 года. Он составил 39,3 миллиарда рублей, что на 15 процентов больше, чем в 2019-м. В тройке лидеров среди регионов по объему направленных инвестиций находятся Томская, Ленинградская и Ульяновская области.

https://lenta.ru/news/2020/09/03/gas_for_everyone/

«Газпром» в ближайшие пять лет рекордно потратится на газификацию России. Об пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы компании Алексея Миллера.

По его словам, в 2021-2025 годах объем ожидаемых инвестиций в проект будет в три раза больше, чем в предыдущие пять лет. Он напомнил, что в августе компания приступила к подписанию пятилетних программ газоснабжения и газификации регионов и уже подписала 14 таких программ.

Ранее глава компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов говорил, что до 2025 года объем инвестиций в газификацию регионов составит 526 миллиардов рублей. Примерно половина суммы пойдет на газопроводы-отводы и газораспределительные станции. Остальное потратят на межпоселковые газопроводы.

3. Немецкая экономика в опасности. Целая крупная отрасль оказалась фактически под запретом и ушла в тень:

https://lenta.ru/news/2020/09/04/bordel/

Самый крупный бордель Европы «Паша», который расположен в Кельне, обанкротился из-за коронавируса. Об этом сообщает местная газета Express.

«Это немыслимо, но во вторник я подал заявление о банкротстве в местный суд», — признался управляющий публичного дома Армин Лобшайд. Он пояснил, что бордель израсходовал все свои средства во время того, как на фоне эпидемии правительство запретило секс-услуги.

Лобшайд подчеркнул, что мог бы избежать процедуры банкротства, если бы у него была гарантия на возобновление работы в грядущем году. При этом управляющий заметил, что, несмотря на запреты, проститутки все же продолжают работать, но подпольно и не платят за это налоги.

Неделю назад немецкие бордели открыли, но их основные услуги по-прежнему запрещены:

https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2020/08/a_13207567.shtml