Мнение: Ковидиотия. Гейм овер!

04.09.2020, 19:10, Разное

Очень интересная статья Новопрудского, подводящая черту под всеми опасениями всяких вторых, третьих и прочих “волн” “страшного ковида”. Если вкратце, вывод такой: “волн” будет еще немеряно, сидеть в карантинах нет никакого смысла (как, впрочем, и не было с самого начала) – ковид переходит в разряд обычного гриппа, от которого тоже иногда умирают – а с истерией пора завязывать.

Фрагменты:

“…тенденции течения пандемии сохраняются неизменными. С 11 апреля, без единого исключения, каждый день идет падение смертности в закончившихся случаях: сейчас этот показатель уже ниже 5% против 22% в марте. Также идет неуклонное падение числа критических случаев в новых: сейчас этот показатель упал уже ниже 1%, хотя в марте доходил до 12%. С 29 мая, когда число закончившихся случаев впервые догнало количество новых, тоже без малейших отклонений от курса каждый день количество закончившихся кейсов превосходит число новых. Теперь разница между активными и законченными случаями уже превысила 10 млн и скоро достигнет пропорции 1:3. То есть медицина нигде не захлебывается: новых случаев каждый день меньше (а в них не меньше четверти бессимптомных), чем заканчивающихся выздоровлением или смертью.

Минимальный эпидемический порог по критериям ВОЗ — 5% зараженного населения, или 50 тысяч человек на миллион, — до сих пор не преодолела ни одна страна мира…

по доступным на данный момент оценкам, минимальный порог достижения коллективного иммунитета, при котором вирус станет неопасным, составляет 43% населения Земли. Вот уже два месяца пандемия идет со скоростью миллион выявленных зараженных каждые четыре дня, или 91,25 млн в год. И эта скорость выглядит предельной, если не случится супервспышка в Китае — просто больше не осталось стран, которые могут дать существенное прибавление ежедневных случаев заражений в мировом масштабе. Текущее население планеты превышает 7,8 млрд человек (причем с начала 2020 года людей на планете прибавляется с каждым днем и стало больше уже на 53 млн, то есть человечеству в целом пандемия не угрожает совсем).

Так вот, при скорости пандемии 91 млн заражений в год достижения минимального эпидемического порога в 43% населения Земли, или 3,35 млрд человек (притом что население планеты не будет расти все эти годы), придется ждать более 30 лет. Как вам масочно-перчаточный режим, запрет на массовые мероприятия и новые локдауны, которые должны продлиться минимум до 2050 года?

Если учесть, что смертность от вируса неуклонно угасает, как он будет мутировать, неизвестно, возможность повторного заражения даже в течение одного года, судя по тому, что говорят ученые, как минимум не исключена, пора признать очевидное: COVID-19 — всего лишь еще одна новая болезнь, от которой можно умереть, но с которой надо жить в совершенно обычном режиме. Ровно так, как с другими смертельными болезнями.

Будут надежные лекарства от «короны» — прекрасно. Появятся эффективные вакцины, которые важно сделать общедоступными и дешевыми, — великолепно. Но пора признать, что game over. Пандемию надо просто отменять. Она точно никак не угрожает человечеству в целом, и ее не надо блокировать никакими дополнительными способами, кроме лечения тех людей, которые в этом объективно нуждаются”.