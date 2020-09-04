 

Употребление алкоголя связали с риском ожирения и метаболического синдрома

04.09.2020, 19:00, Разное


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Риск развития ожирения и метаболического синдрома увеличивается, если регулярно употреблять даже небольшое количество алкоголя. Ощутимый эффект дает даже доза, эквивалентная 7 граммам спирта в день. Об этом ученые из Национального медицинского центра в Сеуле рассказали на Европейском и международном конгрессе по ожирению.

В новом исследовании ученые проанализировали данные о 27 миллионах жителей Южной Кореи. Они учли все различные значимые факторы риска ожирения: диета, физическая активность, доход и некоторые другие. За одну стандартную порцию алкоголя (один дринк) ученые принимали 14 миллилитров чистого спирта. Это аналог небольшого бокала вина или бутылки пива 355 миллилитров.

Анализ продемонстрировал стойкую связь между потреблением алкоголем и ожирением, а также между употреблением алкоголя и метаболическим синдромом (он включает абдоминальное ожирение, гипертонию, повышенный уровень холестерина, нарушение обмена глюкозы). Метаболический синдром – фактор риска развития сахарного диабета, болезней сердца и сосудов, инфаркта миокарда, инсульта.

По сравнению с теми, кто не пьет, у мужчин, выпивающих 0,5-1 дозу алкоголя в день, риск ожирения и метаболического синдрома увеличивается на 10%. Увеличение дозы до 2 дринков сопровождается увеличением рисков до 25%.

Для женщин показатели немного отличались. В случае употребления 0,5-1 дринков риск ожирения увеличивался на 9%, а метаболического синдрома – на 3% по сравнению с непьющими. Доза в 2 дринка в день была связана с ростом риска на 22% и 18% соответственно.

Ученые заключили, что риск ожирения и метаболического синдрома не просто связан с алкоголем, но и увеличивается по мере роста доз.



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