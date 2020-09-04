Ирину Муравьеву шокировал уход из жизни Бориса Клюева

04.09.2020, 18:53, Разное

Сегодня состоялась церемония прощания с Борисом Клюевым. Ирина Муравьева, как и многие коллеги артиста, шокирована его преждевременным уходом из жизни.

Народный артист скончался после продолжительной болезни, однако до последнего оставалась надежда на его выздоровление. Умер Борис Клюев на 77 году жизни, большую часть из которой служил в Малом театре в Москве.

Сегодня состоялась церемония прощания со знаменитым артистом. Многие коллеги по театру и съемочным площадкам собрались почтить память Клюева. Зрителям актер запомнился яркими и колоритными ролями в фильмах «ТАСС уполномочен заявить», «Три мушкетера и Д’Артаньян», «Воронины».

Ирина Муравьева, много раз работавшая вместе с Клюевым, назвала его великим человеком. Артистка шокирована смертью коллеги, с ее слов, в Борисе Владимировиче сочетались все лучшие качества настоящего человека. Он всегда был готов выслушать и отзывался на чужие проблемы.

Часто всей труппой именитые театралы и начинающие актеры собирались вместе, как одна семья. Никому бы и в голову в этот момент не пришло, заверяет Муравьева, что скоро Клюева не станет. Как пишет «Политэксперт», на панихиду пришло много людей, вокруг гроба с покойным, который водрузили на сцену, возложили большое количество венков и букетов.