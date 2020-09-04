Настя Ивлеева вырвалась на сцену шоу «Танцы» во время выступления участника

04.09.2020, 18:53, Разное

Настя Ивлеева стала новым членом жюри следующего сезона шоу «Танцы». Телеведущая настолько вдохновилась выступлением одного из участников, что вырвалась на сцену во время танцевального номера.

Супруга певца Элджея давно мечтала попробовать свои силы и показать хореографические таланты в этой программе. Сейчас звезде «Орла и решки» предоставилась возможность оценить выступления других конкурсантов. Настя Ивлеева сядет в кресло жюри вместе с Егором Дружининым, Мигелем и Татьяной Денисовой. Второй выпуск нового сезона развлекательной передачи появится на канале ТНТ завтра, 5 сентября. В финал попытаются выйти претенденты из Северной столицы. Блогер и телеведущая во время съёмки шоу внезапно вырвалась на сцену. Как оказалось, Ивлеевой настолько понравился задор одного из конкурсантов, что она решила присоединиться к его выступлению.

Селебрити объяснила свой поступок тем, что влюбилась в «Танцы» ещё с тех времён, когда смотрела передачу вместе с семьёй до переезда в Москву. Вся родня звезды болела за претендентов на победу и каждый раз с нетерпением ждала новые выпуски. А теперь сама блогерша смогла попасть в состав жюри, что ее очень радует. Энергетика шоу и танцора заставили ее забыть, что она – судья, а не претендент на главный приз. Как отремонтировали остальные члены жюри и администрация телеканала, пока не известно, видимо, все это зрители могут узнать позже.

Интересно, что в новом сезоне попытает свою удачу также девушка Николь, танцовщица, приехавшая в Россию из Бенина. Причем в ее репертуаре есть даже кавказские танцы, с которых она начинала. Также шоу заиграет новыми красками с танцами-психотерапией от Тани Пшеничной и участником Singa, нашедшим новые грани в стиле электронной танцевальной музыки. Как пишет издание «Телепрограмма», передача начнется в 20.00.