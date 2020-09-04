Анастасия Шубская показала, как ее двухлетний сын ловко обращается с клюшкой и шайбой

04.09.2020, 18:53, Разное

Старшему сыну Александа Овечкина и Анастасии Шубской исполнилось два года. Звёздная мама показала, как в свой день рождения он ловко умеет обращаться с шайбой и клюшкой.

Модель Анастасия Шубская счастлива в браке с хоккеистом Александром Овечкиным. Недавно они всем семейством отметили день рождения старшего сына Сергея. На празднике, устроенному по этому поводу, присутствовали также отец и сестра манекенщицы, Анна Нахапетова и Кирилл Шубский. Тематикой торжества для сына спортсмена было решено сделать хоккей.

Как оказалось, мальчик, несмотря на свой юный возраст, уже стал ярым фанатом этой мужественной игры и кое-чему научился. Свои навыки именинник продемонстрировал всем собравшимся, чем Анастасия Шубская сразу же похвасталась перед подписчиками в Instagram. На видео, которое звёздная мама выложила в своем микроблоге, видно, как мальчик усердно поддевает шайбу клюшкой. Учитывая, что ему только исполнилось два года, это, уверены родители, великолепный результат. Способности, которые проявил Сережа, являются итогами тренировок, устраиваемые Овечкиным для сына во время карантина.

Сама мама иронично добавила, что она в свои 26 так обращаться со спортивным инструментарием не умеет. Поэтому, как пошутила Шубская, ей ещё предстоит долго и усердно тренироваться. Родственники назвали Серёжу Овечкина маленьким гением, высказав убеждение в его великом спортивном будущем. Стоит отметить, что в семье Шубской и Овечкина двое детей, сыновья Сергей и Илья. При этом, пишет «Глобалмск», младшему всего несколько месяцев, возможно, вскоре и его приобщат к спорту.