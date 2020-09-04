 

Британия увеличит финансирование независимых СМИ в Белоруссии

04.09.2020, 18:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинВеликобритания увеличит поддержку для независимых СМИ, правозащитных организаций и гражданских объединений в Белоруссии, говорится в сообщении британского министерства иностранных дел и международного развития.

«Великобритания объявляет, что вдвое увеличивает поддержку для независимых СМИ, правозащитных организаций и гражданских объединений в Белоруссии, выделяя на проекты дополнительные 1,5 млн фунтов стерлингов в течение следующих двух лет. Это включает в себя усиление поддержки совместной британско-польской программы по помощи независимым СМИ, работающим в Белоруссии, в борьбе с дезинформацией», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил задержания журналистов в Белоруссии, расценив это как «бесстыдную попытку» вмешательства в объективное освещение происходящих в республике событий.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в августе заявил, что Польша создаст постоянную финансовую поддержку независимым белорусским СМИ.

Напомним, также стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации около 20 журналистов иностранных СМИ. В частности, без аккредитации остались сотрудники германского телеканала ARD и медиагруппы Deutsche Welle, британской медиагруппы Би-би-си, агентств Associated Press, Reuters, Agence France-Presse, «Радио Свобода» и др.

Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) осудила решение Белоруссии лишить аккредитации журналистов ряда иностранных СМИ и призвала Минск аккредитовать всех приезжающих в республику представителей средств массовой информации.



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