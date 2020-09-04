Трамп опроверг сообщение о его «пренебрежении» к памяти павших героев войн

04.09.2020, 18:41, Новости дня

Президент Дональд Трамп в четверг категорически опроверг инсинуации из опубликованной накануне статьи журнала Atlantic, согласно которым президент якобы назвал павших во время Первой мировой войны американских военнослужащих, похороненных в Европе, «неудачниками» и отказался посетить американское кладбище во время поездки во Францию, потому что посчитал это неважным.

Журнал Atlantic сообщил, что Трамп, неоднократно подчеркивавший свою помощь ветеранам США, назвал морских пехотинцев, похороненных на американском кладбище недалеко от Парижа, «неудачниками» и отказался приехать в 2018 году из-за опасений, что дождь, шедший в тот день, испортит ему прическу

Трамп в четверг заявил журналистам, что все это сообщение является ложным.

«Подумать только о том, что я буду делать негативные высказывания в адрес наших военных и павших героев, когда никто не сделал для них того, что сделал я…- сказал Трамп. – Это полная ложь … Это позор».

Президент сказал, что не поехал на кладбище, потому что полету вертолета помешала погода. Альтернативный вариант – длительная поездка через очень оживленные районы Парижа, против чего возразили сотрудники Секретной службы, уточнил Трамп.

«Секретная служба сказала мне, что это невозможно. Я сказал, что я должен, я хочу быть там. Они сказали, что я не могу разрешить это», – заявил Трамп.

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден, опережающий Трампа в национальных соцопросах в преддверии выборов, в ответ на публикацию, подчеркнул свою приверженность делу оказания помощи военнослужащим.

«Если разоблачения в сегодняшней статье в Atlantic являются правдой, то они являются еще одним показателем того, насколько глубоко президент Трамп и я расходимся в понимании роли президента Соединенных Штатов», – сказал Байден в заявлении, опубликованном его штабом.

Будучи кандидатом в президенты, Трамп негативно комментировал действия ныне покойного сенатора-республиканца Джона Маккейна, который был схвачен во время войны во Вьетнаме.

В четверг Трамп заявил, что не согласен с Маккейном, но все же уважает его.

«Я никогда не был его фанатом. Я признаю это открыто, – сказал Трамп, – Я не соглашался с Джоном Маккейном. Но я уважал его».