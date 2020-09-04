Репрессии против белорусских журналистов продолжаются

04.09.2020, 18:41, Новости дня

В пятницу в Октябрьском районном суде Минска рассматривались дела шести белорусских журналистов, которые были задержаны 1 сентября во время освещения протестных акций. Тогда сотрудники правоохранительных органов Республики Беларусь задержали под предлогом проверки документов, а затем отправили в Окрестино журналистов «Комсомольской правды в Беларуси» Марию Элешевич, Никиту Недоверкова и Святослава Зоркого, журналистов “Tut.by” Надежду Калинину и Алексея Судникова, а также журналиста «БелаПАН» Андрея Шавлюго.

Имена свидетелей со стороны обвинения в суде не называют, в зале заседания они выступают в масках и балаклавах. В вину корреспондентам вменяется то, что они, якобы, не просто записывали репортажи с места события, но призывали участников к дальнейшим действиям. В свою очередь, журналисты вину не признают.

«Все делается для того, чтобы журналисты не ходили освещать акции»

Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий (Барыс Гарэцкi) в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» напомнил: «В прошлый четверг задержали очень многих журналистов, в том числе, и иностранных. А в нынешний вторник задержали восьмерых – шесть белорусских журналистов, а также корреспондентов РИА-Новости и НТВ. Но последних двоих сразу же отпустили».

Горецкий подчеркнул, что БАЖ помогает задержанным сотрудникам белорусских СМИ найти адвокатов и обеспечить юридическую помощь. «Кстати, у многих наших журналистов уже есть свои адвокаты, но, если у кого-то нет своих юристов, мы предоставляем им такую поддержку.

Мы также помогаем в составлении жалоб и обращений в суд. С нами также сотрудничают специалисты в оказании психологической помощи, есть партнеры, которые предоставляют корреспондентам технические средства взамен разбитых сотрудниками правоохранительных органов. Если кого-то задержали с нарушением законов, мы ищем свидетелей, которые могут подтвердить данный факт. И вообще мы стараемся помочь нашим коллегам всеми возможными способами», – утверждает зампред Белорусской ассоциации журналистов.

Борис Горецкий также отметил, что все действия властей страны против представителей прессы вписываются в единую тенденцию: «Седьмого августа, то есть еще до выборов, из Беларуси выслали съемочную группу “Настоящего времени”. А в ночь после выборов на улицах была стрельба, и милиция, не разбираясь, загребала всех подряд, в том числе и наших коллег. Потом был какой-то момент, когда журналисты могли более-менее свободно работать, и, по крайней мере, их не задерживали. А с прошлой недели в Беларуси, практически, каждый день хватают наших коллег. Это началось с массового задержания журналистов в прошлый четверг, когда схватили 50 человек –это была первая попытка властей заставить нас не ходить на акции. Но поскольку стало понятно, что журналисты по-прежнему отправляются на шествия и демонстрации, то с тех пор каждый день кого-то задерживают. А самый показательный случай был как раз 1 сентября, когда задержали и не отпустили шестерых сотрудников белорусских СМИ, несмотря на наличие у них соответствующих документов, аккредитаций, жилеток и бейджей с надписью “Пресса”. То есть, все делается для того, чтобы журналисты не ходили освещать акции», –констатировал он.

Разговор Бориса Горецкого с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» происходил в перерыве судебного заседания. А ближе к вечеру стало известно, что суд признал всех шестерых белорусских журналистов виновными и приговорил их к трем суткам ареста. Но поскольку этот срок с момента задержания на протестной акции уже истек, корреспондентов «КП в Беларуси», “Tut.by” и БелаПАН отпустили домой. Адвокаты журналистов уже заявили, что не согласны с таким вердиктом и будут обжаловать его в Минском городском суде.

«Единственный путь для Лукашенко – заигрывать с российским руководством»

Вообще же, приговор Октябрьского райсуда белорусской столицы напомнил решения российских судов по некоторым резонансным делам минувшего лета. Обвиняемых признают виновными, но дают им либо минимальные (по сравнению и исправиваемыми представителями прокуратуры) сроки заключения, либо присуждают штрафы.

В этой связи корреспондент «Голоса Америки» поинтересовалась у соучредителя содружества журналистов-расследователей «Фонд 19/29» Галины Сидоровой, в чем сходство и различия в действиях властей двух стран «Союзного государства» по отношению к гражданским активистам и представителям прессы.

«На мой взгляд, различие одно – Беларусь находится сейчас в полном беспределе, и там в отношении, в том числе журналистов, уже не действуют никакие законы. А что касается России, то мы пока еще на пути к этому беспределу, но активно к нему движемся», – ответила Галина Сидорова.

Лояльное отношение белорусских силовиков к журналистам из России она объясняет так: «Сейчас Александр Лукашенко пытается себя спасти, и единственный путь для него – заигрывать с российским руководством и призвать на помощь Москву. И поскольку все больше белорусских журналистов, в том числе тех, кто до недавнего времени работал в государственных СМИ, переходит на сторону добра, то лукашенковскому окружению пришлось приглашать российских пропагандистов. Поэтому было бы странно, если бы вдруг она стали активно “метелить” тех, кто работает, например, в RT и подменяет в качестве штрейкбрехеров белорусов, ушедших из пропагандистских телеканалов и против которых заводятся уголовные дела».

Оценивая в целом ситуацию в Беларуси последних месяцев, собеседница «Голоса Америки» подчеркивает, что по ее мнению, эта страна показывает России, что, скорее всего, будет происходить на ее территории, если там начнутся активные протесты и борьба за честные выборы и за смену правящего режима. «И нужно понимать, что если законы в стране не действуют и права человека не соблюдаются, то ожидать, что как-то по- иному будут относиться к нашим журналистским собратьям, было бы странно», – подчеркивает соучредитель фонда «19/29».

В конце своего комментария Галина Сидорова сказала, что ситуация для нарождающейся новой Беларуси, за которую сама она, по ее признанию, «активно болеет» осложняется из-за позиции руководства ведущих стран Евросоюза. «Получается заколдованный круг. С одной стороны, европейцы не желают жестко вмешаться (в происходящие события), как предлагает бывший президент Литвы Даля Грибаускайте. То есть изолировать дипломатически и политически режим Лукашенко. Потому что формально он, по мнению европейцев, все-таки является, хоть и криво, но избранным президентом. А с другой стороны, есть Владимир Путин, который использует эту ситуацию для того, чтобы тихо влезть туда настолько, чтобы задушить Беларусь как независимое государство. И это придает особый оттенок всему, что там происходит и приводит к тому, что режим Лукашенко жестко и просто зверски сопротивляется всем попыткам, фактически, законно избранной новой власти занять свое законное место», – подытоживает Галина Сидорова.