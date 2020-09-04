Опасные соединения обнаружены в электронных сигаретах

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04.09.2020, 18:17, Разное

Специалисты обнаружили в электронных сигаретах новые опасные соединения. По их словам, в подобных устройствах происходит смешивания химических компонентов, формирующих различные комбинации. Последние являются токсичными для кровеносных сосудов и легких.
Химические вещества, участвующие в производстве ароматов таких как ягода, ваниль или же корица, могут смешиваться с иными растворителями в электронных сигаретах. В результате здоровью начинает угрожать опасность. До сих пор исследователи спорят, какие последствия будут развиваться из-за использования вейпа.

Тревожным фактором является распространения электронных сигарет среди молодежи, которая ранее никогда не курила. В целом эти приспособления делались для того, чтобы помочь людям отказаться от данной пагубной привычки.



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