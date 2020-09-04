Lady in red: Лера Кудрявцева появилась на мероприятии с Сергеем Лазаревым в силуэтном платье миди

04.09.2020, 18:17, Разное

Лера Кудрявцева после визита к больной матери появилась на одном мероприятии с Сергеем Лазаревым. При этом ведущаябыла в образе настоящей Lady in red, облаченный в силуэтное платье миди.

Накануне Лера Кудрявцева опубликовала в интернете снимок, в котором она сидит в салоне самолета. Телеведущая летела в Крым, там в одной из больниц Симферополя находится ее мама, Александа Ивановна. Женщина решила отдохнуть в Крыму, однако после приезда у нее случился инсульт. Однако, как оказалось, Лера Кудрявцева не только продала больную маму, для визита кине он, похоже, воспользовалась возможностью, предоставленной ей по работе. Сразу после симферопольской клиники она отправилась в Судак.

В этом городе проводится творческий фестиваль «Таврида», ведущей которого стала Кудрявцева. Там звезда снова встретилась со своим давним другом Сергеем Лазаревым. Певец исполнил на сцене мероприятия один из своих хитов, после чего за кулисами вдоволь пообщался с ведущей «Секрета на миллион». При этом Лера Кудрявцева была одета в элегантное платье миди, обтягивающее силуэт артистки. Ярко-алый цвет одеяния селебрити напоминал образ из знаменитой песни Lady in red. Дополняли имидж стильные черные босоножки и яркий макияж в тон с акцентом на губах.

Как известно, ранее Кудрявцева и Лазарев встречались и многие светские хроники предсказывали им счастливый брак. Однако пара рассталась, оставшись хорошими друзьями, нередко и сейчас поддерживая друг друга в трудные минуты. В этот раз они также не преминули обменяться комплиментами, а Лазарев добавил, что всегда рад встрече с экс-возлюбленной. В ответ на это Кудрявцева заверила его во взаимности их дружбы, назвав при этом исполнителя «Серёней». При этом подписчики обеих звезд в соцсетях отметили постройневшую фигуру Лазарева и как всегда элегантный вид Кудрявцева, назвав их, как пишет «Глобалмск», любимой парой телезрителей.