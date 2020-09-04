Два бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress приблизились к Крыму со стороны Украины

04.09.2020, 17:53, Разное

Американские стратегические бомбардировщики фирмы «Боинг» B-52 Stratofortress, вылетевшие с находящейся в английском графстве Глостершир авиационной базы Фэрфорд, приблизились к Республике Крым со стороны Украины. Военные самолёты пересекли воздушное пространство над береговой линией Азовского моря.

Информацией об этом поделились Telegram-канал «Военный обозреватель» и мониторинговый Twitter-ресурс PlaneRadar. Как отмечается в источнике, поднять на перехват российских истребителей нет возможности, поскольку бомбардировщики ВВС США пребывают в воздушном пространстве Украины. Маршрут военных самолётов был следующим: Великобритания, Нидерланды, Германия, Польша, Украина, Крым. К полуострову они приблизились на расстояние в 53 километра.

На данный момент цель полёта американцев не известна. Как пишут журналисты NewsFront, бомбардировщики производили отработку авиаударов по военным объектам, находящимся на территории Крымского полуострова. За реакцией РФ на происходящее наблюдали 3 разведывательных самолёта государств НАТО: P-8A Poseidon, RC-135W Rivet Joint, Bombardier Sentinel R.1.