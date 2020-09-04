Мнение: Лучшее уже позади

04.09.2020, 17:47, Разное

Интересно сегодня перечитывать собственные прогнозы от самого начала “чудовищной пандемии”. Прямо напрашивается песня “Боже, какими мы были наивными…” Вот, нашел свой пост от 25 февраля: в Москве еще всё тихо-спокойно…

“Вот, нашел пост от 25 февраля. Интересно сегодня прочитать!

“А тем временем короновирус продолжает зажигать в масштабах планеты; несмотря на все препоны, он-таки выбрался из Китая, так сказать, на оперативный простор – как танки Гудериана. Более того – он уже в Европе! Первой пала Италия – эпидемия там сразу пошла в весьма бодром темпе.

Лично я смотрю на то, что творят вроде бы всегда беззаботные (чем и славные) итальянцы, с отвращением; от них не ожидал. Типичный случай, когда люди, по всей видимости, надеются жить вечно – и потому доставляют массу неудобств себе и окружающим. Озверевшие макаронники уже не только Венецианский карнавал похерили, но и покусились вообще на святое (в своих же собственных глазах): отменили футбольные матчи в Серии А, в частности, матчи Милана и Интера! На какое еще ужасное отступничество может пойти перепугавшийся до смерти Italiano vero? Ну, даже не знаю – разве что отказаться от лазаньи и пиццы навсегда; больше ничего и в голову не приходит.

Печальнее всего прозревать во всем этом безумии наше собственное будущее: все, как идиоты, в масках, всё закрыто, метро не ходит, такси не содит, выход из квартир по пропускам, над городом барражируют краснокрестные доктора айболиты в полном ОЗК… И жара +30 – к лету ведь дело идет! Кошмар наяву. (о, как я всё угадал!)

Но есть, однако, в пришествии вируса на Адриатическое побережье и положительные стороны. Есть надежды, что теперь, по крайней мере, мы наконец станем получать достоверные сведения о том, как развивается эпидемия; о том, каковы все ж РЕАЛЬНЫЕ цифры по заболевшим, по излечившимся и по умершим. А то ведь до сих пор главной проблемой было то, что в цифры Китая никто не верил, так как весь мир знает: где коммунизм – там сплошное вранье в отчетности, и правды узнать невозможно. Отсюда и постоянное раздувание всяческих панических слухов и теорий – типа что умерших и заболевших “на самом деле” в разы больше, трупы жгут в котельных, а правду в Китае “власти скрывают”.

Итальянцы хоть и раздолбаи, но это все-таки Европа. Заниматься тотальными приписками и приукрашиванием действительности им вроде как ни к чему. Так что ура: скоро увидим реальную статистику! А благодаря как раз раздолбайству остановить Италии, понятно, ничего не удастся – так что цифры будут еще и репрезентативны.

Будь я конспирологом, я бы даже предположил, что всемирное масонское правительство специально запустило “корону” в Италию – потому что даже масонов гложет любопытство, они тоже хотят получить достоверную картину, а от Китая ее даже масонам не добиться. Вы спросите – почему Италия? Ну, видимо, выбрали страну, которую менее всего жалко. Вы спросите – почему тогда не Россию? Ответ более чем очевиден: они же хотят ДОСТОВЕРНУЮ картину…

Так что ждем. “Лучшее, конечно, впереди”.

https://sapojnik.livejournal.com/3147464.html