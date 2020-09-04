 

Мнение: Тайвань сбил китайский истребитель Су-35

04.09.2020, 17:45, Разное

Тайвань заявил, что сбил китайский истребитель Су-35.
По заявлению Тайваня, машина якобы зашла в воздушное пространство Тайваня и там была сбита наземной системой ПВО. Пилот катапультировался и был взят в плен. На видео https://twitter.com/vividshubham/status/1301781909047898114 непонятно, жив он или мертв.
Выложено и видео неких обломков.

Если информация подтвердится, можно ожидать серьезную эскалацию.
Есть также сообщения, что все это дезинформация Индии, а самолет на самом деле разбился на территории материкового Китая.
Ряд неофициальных китайских источников пишут, что это не Su-35, а J-10.
В общем, подождем официального заявления от НОАК.

PS. Товарищ Дамбиев сообщает, что:
Во время учебно-тренировочного полета около города Гуйлинь на юге КНР потерпел крушение многоцелевой истребитель четвёртого поколения J-10 ВВС НОАК. Пилот в результате катапультирования ранен. Существенных разрушений и жертв на земле нет.

https://dambiev.livejournal.com/2039323.html – цинк

Соответственно, если так, то сообщения о сбитии Су-35 на Тайване являются плодом индийской и тайваньской военной пропаганды.
Впрочем, по-прежнему ждем официальных заявлений.

PS. Министерство обороны Тайваня официально заявило, что сообщения о сбитии Су-35 ПВО Тайванем неправдивы.

Источник: Colonel Cassad



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