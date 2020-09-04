Эксперт: Протесты в Белоруссии расшатывают нервы элиты

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04.09.2020, 17:43, Разное

Максим Кац в очередной раз обсудил происходящее в Белоруссии. Во время размышлений политик отметил, что власть любого государства должна основываться на общественном консенсусе.

В пример эксперт привел США, где четыре года назад президентом признали Дональда Трампа. Тогда миллиардер набрал меньше голосов, чем его соперница Хиллари Клинтон, но народ не стал сопротивляться, потому что принимает процедуру выборов. Несмотря на то, что Трампа многие не любят, он все равно остается легитимным президентом, отметил Кац.

Что касается Белоруссии, то там власть не соблюдала правила. Лукашенко мог управлять страной, потому что ощущал, что его поддерживает большинство. Даже если он “дорисовывал” несколько процентов в результатах выборов, как считает эксперт, это не имело значения.

Однако сейчас очевидно, что Лукашенко проиграл. По сути, он не может управлять страной. Неопределенность сейчас остро ощущает элита, которая гадает, уйдет Александр Григорьевич или нет. Из-за этого сложно выполнять его приказы.

“Вдруг завтра окажется, что Лукашенко проиграл, а ты вчера побил женщин?”, – пояснил политик.

Чтобы успокоить элиту, Лукашенко всеми способами пытается избавиться от людей на улицах: пугает, мучает, изводит. Пока протесты не прекратятся, нервы выполняющих приказы нелегитимного президента людей расшатываются, заключил Кац.



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