Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева рассекретила возлюбленного

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04.09.2020, 17:43, Разное

Избранником хрупкой блондинки стал Дмитрий Чернак. Мужчина
работает автором в Comedy Woman. Несколько раз Чернак участвовал в проекте как
актер. Именно на сцене шоу, по словам Надежды Сысоевой, между ней и сценаристом
проскочила искра. По сюжету одного из номеров Надежда и Дмитрий целовались –
это и стало отправной точкой их романа.

По словам звезды Comedy Woman, с новым избранником у нее
много общего. Знаменитости, например, разделяют увлечение серфингом. Карантин
из-за пандемии коронавируса Дмитрий и Надежда провели вместе. Эти отношения,
как говорит артистка, родились из крепкой дружбы.

Романтичные фотографии с нынешним избранником Надежда
Сысоева в соцсетях не публикует. Наученная горьким опытом прошлых отношений,
звезда проекта Comedy Woman проживает счастье в тайне от поклонников. Артистка
более трех лет встречалась с солистом группы “Банд’Эрос” Романом Паном. По
неопытности Надежда обо всем, что происходит в ее отношениях с вокалистом, рассказывала
подписчикам личного микроблога. Сегодня Сысоева жалеет о такой откровенности.

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Публикация от Надя Сысоева (@inadenka) 2 Сен 2020 в 3:41 PDT

Также знаменитость опровергла слухи об интрижке с шоуменом и
комиком Павлом Волей. Актриса подчеркнула, что с юмористом ее всегда связывали только
приятельские отношения. Более того, сам Павел просил ее не опровергать сплетни
об их якобы романе. Воля считал, что подобные новости хороши для пиара.



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