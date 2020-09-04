Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева рассекретила возлюбленного

04.09.2020, 17:43, Разное

Избранником хрупкой блондинки стал Дмитрий Чернак. Мужчина

работает автором в Comedy Woman. Несколько раз Чернак участвовал в проекте как

актер. Именно на сцене шоу, по словам Надежды Сысоевой, между ней и сценаристом

проскочила искра. По сюжету одного из номеров Надежда и Дмитрий целовались –

это и стало отправной точкой их романа.

По словам звезды Comedy Woman, с новым избранником у нее

много общего. Знаменитости, например, разделяют увлечение серфингом. Карантин

из-за пандемии коронавируса Дмитрий и Надежда провели вместе. Эти отношения,

как говорит артистка, родились из крепкой дружбы.

Романтичные фотографии с нынешним избранником Надежда

Сысоева в соцсетях не публикует. Наученная горьким опытом прошлых отношений,

звезда проекта Comedy Woman проживает счастье в тайне от поклонников. Артистка

более трех лет встречалась с солистом группы “Банд’Эрос” Романом Паном. По

неопытности Надежда обо всем, что происходит в ее отношениях с вокалистом, рассказывала

подписчикам личного микроблога. Сегодня Сысоева жалеет о такой откровенности.

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Публикация от Надя Сысоева (@inadenka) 2 Сен 2020 в 3:41 PDT

Также знаменитость опровергла слухи об интрижке с шоуменом и

комиком Павлом Волей. Актриса подчеркнула, что с юмористом ее всегда связывали только

приятельские отношения. Более того, сам Павел просил ее не опровергать сплетни

об их якобы романе. Воля считал, что подобные новости хороши для пиара.