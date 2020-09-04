Обновлена формула определения возраста собак по человеческим меркам

04.09.2020, 17:38, Разное



2

минуты

Исследователи неслучайно решили сравнить биологические часы животных и людей с помощью ретриверов, поскольку домашние собаки находятся в той же окружающей среде и часто получают аналогичный уровень медицинского обслуживания, что и их хозяева. Ученые проанализировали данные о метилировании ДНК собак и людей – модификации молекулы ДНК без изменения самой нуклеотидной последовательности, которая управляет активностью генов без нарушения структуры ДНК. Метильные группы (небольшие молекулы) присоединяются к определенному гену и «выключают» его.

Для сравнения были взяты данные о метилировании ДНК из образцов крови 104 золотистых ретриверов от щенячьего возраста до 16 лет и 320 человек от 1 года до 103 лет. Ученые обнаружили схожие паттерны метилирования ДНК собак и людей преимущественно в раннем и позднем возрасте, и с помощью полученных данных заново рассчитали возраст собак в сравнении с человеком. Оказалось, что биологические часы двухмесячного щенка сопоставимы с биологическими часами девятимесячного ребенка, а 12-летний ретривер чувствует себя примерно как 70-летний человек.

«Такое сопоставление может стать полезным инструментом для понимания процессов старения человека и выработки мер, направленных на здоровое старение. Мы намерены протестировать полученную формулу сравнения возраста собак и человека на других породах и продолжать дальнейшее изучение генетических изменений, связанных со старением», – пишут авторы исследования.