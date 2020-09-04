 

Обновлена формула определения возраста собак по человеческим меркам

04.09.2020, 17:38, Разное


2
минуты

Исследователи неслучайно решили сравнить биологические часы животных и людей с помощью ретриверов, поскольку домашние собаки находятся в той же окружающей среде и часто получают аналогичный уровень медицинского обслуживания, что и их хозяева. Ученые проанализировали данные о метилировании ДНК собак и людей – модификации молекулы ДНК без изменения самой нуклеотидной последовательности, которая управляет активностью генов без нарушения структуры ДНК. Метильные группы (небольшие молекулы) присоединяются к определенному гену и «выключают» его.

Для сравнения были взяты данные о метилировании ДНК из образцов крови 104 золотистых ретриверов от щенячьего возраста до 16 лет и 320 человек от 1 года до 103 лет. Ученые обнаружили схожие паттерны метилирования ДНК собак и людей преимущественно в раннем и позднем возрасте, и с помощью полученных данных заново рассчитали возраст собак в сравнении с человеком. Оказалось, что биологические часы двухмесячного щенка сопоставимы с биологическими часами девятимесячного ребенка, а 12-летний ретривер чувствует себя примерно как 70-летний человек.

«Такое сопоставление может стать полезным инструментом для понимания процессов старения человека и выработки мер, направленных на здоровое старение. Мы намерены протестировать полученную формулу сравнения возраста собак и человека на других породах и продолжать дальнейшее изучение генетических изменений, связанных со старением», – пишут авторы исследования.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Не йети и не гномы: Загадочные человечки ростом с 10-летнего ребенка

29.08 / Жители Хабаровска восьмую субботу подряд вышли на акцию в поддержку Фургала

01.09 / Михаил Ефремов в суде отказался признать себя виновным в смертельном ДТП

18.07 / Военные инструкторы из США «утонули» на украинских дорогах

13.08 / Эксперт дал советы по выбору ноутбука исключительно для учебы

21.08 / Скандалы: «Тупиковая идея»

29.07 / Почему Лукашенко мог воспринять ЧВК Вагнера как угрозу?

02.07 / Утверждена новая дата перенесенного фестиваля “Кинотавр”

12.08 / Александр Рогов поделился модными советами о том, как подготовиться к онлайн-премьере фильма “(Не)случайные истории”

19.07 / Мнение: Митинг в Хабаровске. 19.07.2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска