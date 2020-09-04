 

Назначение Тертеля на пост главы КГБ Белоруссии связали с делом Бабарико

04.09.2020, 17:23, Разное

По мнению Александра Алесина, Иван Тертель обезвредил одного из главных соперников Александра Лукашенко на выборах – Виктора Бабарико. Эксперт предположил, что дело на банкира завели в КГБ, но потом его передали в Департамент финансовых расследований (ДФР), который подчиняется КГК.

Тертель не зря возглавлял Комитет последние три месяца, считает Алесин. Он должен был разобраться с Бабарико. После того, как Иван Станиславович выполнил свою задачу, Лукашенко не просто вернул его, а назначил на более высокий пост.

Увольнение Вакульчика также объяснимо. Эксперт рассказал, что президент Белоруссии всегда выступает за смену руководителей, поскольку не любит, когда у них появляются крепкие связи. Восемь лет – это долгий срок для Вакульчика, однако Лукашенко не мог уволить перед выборами верного человека.

Впрочем, Валерий Павлович скоро уйдет на покой, считает Алесин. Для него Совет безопасности является лишь транзитом.

Что касается отстранения Андрея Равкова с должности главы Совбеза, то он не сможет справиться с нынешними проблемами в стране. По мнению эксперта, военачальник, который привык следить только за внешними угрозами, не соориентируется в ситуации.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Мнение: Уменьшить вдвое

05.11 / Обзор камеры нового Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition

22.07 / 28 тысяч от государства: кому из россиян положена единовременная выплата

01.09 / Дмитрия Певцова возмутили разносчики слухов о его коме

23.07 / Муцениеце посвятила разрыву с Прилучным новый пост в Instagram

02.07 / Фебрильные судороги после вакцинации не влияют на развитие детей

03.04 / Мнение: Куда править локус?

21.07 / Мнение: Волшебная таблетка

20.07 / Мнение: Анонс 19-го теста

08.08 / Мнение: Версия (про провокацию “третьей стороны”)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска