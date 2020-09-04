Назначение Тертеля на пост главы КГБ Белоруссии связали с делом Бабарико

04.09.2020, 17:23, Разное

По мнению Александра Алесина, Иван Тертель обезвредил одного из главных соперников Александра Лукашенко на выборах – Виктора Бабарико. Эксперт предположил, что дело на банкира завели в КГБ, но потом его передали в Департамент финансовых расследований (ДФР), который подчиняется КГК.

Тертель не зря возглавлял Комитет последние три месяца, считает Алесин. Он должен был разобраться с Бабарико. После того, как Иван Станиславович выполнил свою задачу, Лукашенко не просто вернул его, а назначил на более высокий пост.

Увольнение Вакульчика также объяснимо. Эксперт рассказал, что президент Белоруссии всегда выступает за смену руководителей, поскольку не любит, когда у них появляются крепкие связи. Восемь лет – это долгий срок для Вакульчика, однако Лукашенко не мог уволить перед выборами верного человека.

Впрочем, Валерий Павлович скоро уйдет на покой, считает Алесин. Для него Совет безопасности является лишь транзитом.

Что касается отстранения Андрея Равкова с должности главы Совбеза, то он не сможет справиться с нынешними проблемами в стране. По мнению эксперта, военачальник, который привык следить только за внешними угрозами, не соориентируется в ситуации.