Ученые нашли новый способ поиска трупов в лесах

04.09.2020, 17:17, Разное

Ученые из США нашли способ, который может помочь в поиске трупов в лесах. Обычно растительность затрудняет данный процесс.

Патрули, которые обходят территорию в поиске останков погибших людей, могут принести пользу только тогда, когда лес является не очень большим и там есть протоптанные тропы. В других случаях данный процесс существенно затрудняется. Если говорить, например, о лесах Амазонки, то там и вовсе невозможно проводить поиски, поскольку там присутствует множество хищников и смертоносных насекомых.

Ученые предположили, что растения, которые мешают поискам трупов на сегодняшний день, могут, напротив, помочь в этом деле. При разложении бездыханное тело человека выделяет разные вещества, которые поглощают живые организмы. Специалисты из Университета Теннеси намерены проверить, как зона, находящаяся вокруг останков, изменяет концентрацию питательных веществ в почве.

Не исключается, что произойдет большой выброс азота, в особенности данный процесс характерен для летнего периода времени, когда процесс разложения происходит быстрее, нежели зимой и осенью. Превышенное количество азота изменит цвет и повлияет на отражательную способность листьев. Специалисты определили, что в организме среднестатистического американца находится 2,6 килограмма азота. Если зона разложения трупа достигнет трех квадратных метров, то количество вещества превысит стандартную норму в 50 раз. Изменения на территории лесополосы помогут выявить новые технологии, созданные на базе БПЛА.