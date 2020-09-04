 

Ученые нашли новый способ поиска трупов в лесах

04.09.2020, 17:17, Разное

Ученые из США нашли способ, который может помочь в поиске трупов в лесах. Обычно растительность затрудняет данный процесс.
Патрули, которые обходят территорию в поиске останков погибших людей, могут принести пользу только тогда, когда лес является не очень большим и там есть протоптанные тропы. В других случаях данный процесс существенно затрудняется. Если говорить, например, о лесах Амазонки, то там и вовсе невозможно проводить поиски, поскольку там присутствует множество хищников и смертоносных насекомых.

Ученые предположили, что растения, которые мешают поискам трупов на сегодняшний день, могут, напротив, помочь в этом деле. При разложении бездыханное тело человека выделяет разные вещества, которые поглощают живые организмы. Специалисты из Университета Теннеси намерены проверить, как зона, находящаяся вокруг останков, изменяет концентрацию питательных веществ в почве.

Не исключается, что произойдет большой выброс азота, в особенности данный процесс характерен для летнего периода времени, когда процесс разложения происходит быстрее, нежели зимой и осенью. Превышенное количество азота изменит цвет и повлияет на отражательную способность листьев. Специалисты определили, что в организме среднестатистического американца находится 2,6 килограмма азота. Если зона разложения трупа достигнет трех квадратных метров, то количество вещества превысит стандартную норму в 50 раз. Изменения на территории лесополосы помогут выявить новые технологии, созданные на базе БПЛА.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Мнение: О падшей России

26.08 / Углеводородина возвращается

30.07 / Изыми, Сатана!

01.09 / “Вот такая я интересная женщина!”: Фото Анны Семенович в пестром наряде раскритиковали подписчики

14.01 / Мнение: Гражданин, налоги и наука-арифметика

02.09 / 10 фактов без вранья – Личное мнение

10.07 / Коронавирус в России за сутки выявили у 6 635 человек

20.08 / Назло Зеленскому: Лукашенко готовится признать Крым российским

24.08 / Ляйсан Утяшева поделилась своими принципами правильного питания летом

26.06 / Скандалы: Зачем вам, Аркадий, чужая земля?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска