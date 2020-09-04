Пока папа на матче: Настасия Шубская устроила старшему сыну хоккейную вечеринку без Александра Овечкина

04.09.2020, 17:15, Разное

18 августа Сереже Овечкину исполнилось 2 года. По этому поводу его родители, Александр Овечкин и Настасия Шубска, делились в Instagram фотографиями мальчика и написали ему трогательное пожелание. Вечеринку же по поводу этого радостного события решено было устроить через некоторое время и уже в Москве. Пока сам Александр был занят на матчах в Вашингтоне (где и проживает пара) Настасия прилетела в столицу. Тут она почтила память своей матери Веры Глаголевой — известная актриса и режиссер ушла из жизни три года назад — а также встретилась с родными и близкими. В тесном семейном кругу прошло и празднование второго года жизни Сережи Овечкина. Главной же темой праздника стал, что неудивительно, хоккей.

Какой же замечательный праздник получился! Спасибо всем, кто разделил этот день с нами! И спасибо за ваши поздравления!

— написала Настасия в блоге по итогам этой вечеринки. Мероприятие посетили сестры девушки Анна и Мария и их дети, отец Настасии Кирилл Шубский и другие родственники. Младший брат именинника, трехмесячный Илья, на фото не попал: вполне возможно, что малыш в этот момент был с няней.

Настасия с отцом Кириллом и именинником Сережа Овечкин Настасия с сестрами Анной и Марией и их детьми

Именинник с двоюродными братьями и сестрой

Настасия с сыном и родственниками

К слову, хоккейная тематика была выбрана для дня рождения Сережи не только из-за профессии его отца. Судя по новому ролику, который появился в Insagram Настасии вскоре после праздника, мальчик уже отлично управляется с шайбой и клюшкой. И по праву задувает свечи на трехъярусном праздничном торте, верхушку которого украшает съедобный маленький хоккеист.

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Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)3 Сен 2020 в 7:30 PDT

Напомним, что первый день рождения Сережи Овечкина активно освещался на страницах нашего журнала. Тогда родители решили черпать вдохновение для праздника в мультфильме “Босс-молокосос”. Именинник появился в ресторане в черном смокинге, классических туфлях и с аккуратной, как у главного героя анимационного фильма, челкой. Обращаться к такой важной персоне хотелось не иначе как по имени-отчеству.

Праздничный торт со 2-го дня рождения Сережи Овечкина

Александр Овечкин и Настасия Шубская познакомились в 2008 году на Олимпийских играх в Пекине. Поженились они в США в 2016 году, а спустя год сыграли пышную свадьбу в Москве. Первенец пары появился на свет 18 августа 2018 года. Мальчика назвали Сергеем. А в мае родился и второй сын пары, Илья.

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