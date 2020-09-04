В Нидерландах в прожиточный минимум включили расходы на наркотики и проституток

04.09.2020, 17:13, Разное

Министерство финансов Нидерландов пересчитало минимальную потребительскую корзину жителя страны, добавив в неё 15 доз марихуаны и 4 похода к проституткам в месяц.

В результате прожиточный минимум голландца вырос более, чем вдвое — с 1120 до 2480 евро. Также в эту сумму уже включены накопительные отчисления на эвтаназию.

– Пандемия коронавируса и последовавший за ней жёсткий карантин очень больно ударили по моральному духу наших граждан. Мы считаем, что теперь правительство обязано как-то компенсировать их страдания, поэтому решили ввести в прожиточный минимум эти маленькие человеческие радости. Тем более, Нидерланды — одна из самых развитых стран мира, и наши люди вполне могут позволить себе законодательно закрепить различные прелести жизни. Рассчитываю, что и другие страны вскоре тоже пойдут по нашему пути, — прокомментировал решение министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра.

В правительстве добавили, что принятые меры только начало большого проекта по созданию «самой счастливой нации в мире», и в ближайшее время планируется ввести государственные дотации на марихуану и жриц любви для малоимущих слоёв населения, а в среднесрочной перспектив