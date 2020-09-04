Названа причина отказа медиков помочь умирающему мужчине на Урале

04.09.2020, 17:08, Новости дня

Медики скорой помощи в Екатеринбурге, которые не стали помогать умирающему на остановке общественного транспорта мужчине, ехали на другой вызов, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Екатеринбурга.

«В 11.26 очевидцы происшедшего остановили следовавшую по улице Донбасская фельдшерскую бригаду СМП, которая госпитализировала больного ребенка в детскую инфекционную больницу № 15. Об остановке бригада сообщила по радиосвязи старшему врачу оперативного отдела. Поскольку состояние ребенка, находившегося в машине фельдшерской бригады, требовало экстренной госпитализации, было принято решение, что бригада, остановленная очевидцами, продолжит движение в направлении инфекционного стационара», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что по данным ГЛОНАСС, реанимационная бригада, назначенная на данный вызов, прибыла через две минуты после происшествия. На момент осмотра «пациент находился в состоянии биологической смерти, что подтверждалось объективными признаками», добавили в департаменте.

Ранее прокуратура Свердловской области сообщила, что прокуратура Екатеринбурга проведет проверку в отношении медиков скорой помощи, которые не стали помогать умирающему на остановке общественного транспорта мужчине.