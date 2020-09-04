Глава НОМ поучаствует в круглом столе «Новых людей» по организации наблюдателей

04.09.2020, 17:08, Новости дня

Председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод примет участие в организованном партией «Новые люди» круглом столе, посвященном вопросам организации наблюдения за выборами.

Соответствующее приглашение прозвучало в рамках координационного совета (КС) Общественной палаты по общественному контролю за голосованием, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Член центрального исполкома партии «Новые люди» Александр Демин заявил, что новая партия серьезно настроена на защиту результатов предстоящих выборов и пригласил экспертов и представителей партий принять участие в обсуждении соответствующих мер в рамках круглого стола в «Аргументах и Фактах» 7 сентября.

Зампред КС по общественному контролю за голосованием, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова, в свою очередь, рассказала, что формирование корпуса общественных наблюдателей НОМ находится на финишной прямой и теперь экспертам предстоит проделать огромный пласт работы по подготовке наблюдателей к выборам. В частности, на портале НОМ представлены самые разные образовательные модули для наблюдателей. А также к началу голосования будет открыта карта инцидентов.