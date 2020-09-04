23 сентября Зеленский виступит на Генассамблее ООН – Мендель

04.09.2020, 16:53, Новости дня

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступит на общих дебатах сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом УНН сообщила 4 сентября пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

“Несмотря на пандемию коронавируса в мире и отмену большого количества мероприятий, Генеральная ассамблея ООН состоится в онлайн-формате. В частности, в настоящее время ООН подготовила предварительную таблицу выступлений глав государств и правительств онлайн на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи 22-29 сентября. Выступление президента Украины Владимира Зеленского запланировано на 23 сентября, оно состоится во второй половине дня”, – сказала она.

75-я сессия Генассамблеи ООН должна пройти с 21 сентября по 2 октября. В ее повестке дня, в частности, предусмотрено обсуждение биоразнообразия, положения женщин и вопрос ликвидации ядерного оружия.

В сентябре 2019 года Зеленский выступал на 74-й сессии организации.