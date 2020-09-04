 

23 сентября Зеленский виступит на Генассамблее ООН – Мендель

04.09.2020, 16:53, Новости дня

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступит на общих дебатах сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом УНН сообщила 4 сентября пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

“Несмотря на пандемию коронавируса в мире и отмену большого количества мероприятий, Генеральная ассамблея ООН состоится в онлайн-формате. В частности, в настоящее время ООН подготовила предварительную таблицу выступлений глав государств и правительств онлайн на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи 22-29 сентября. Выступление президента Украины Владимира Зеленского запланировано на 23 сентября, оно состоится во второй половине дня”, – сказала она.

75-я сессия Генассамблеи ООН должна пройти с 21 сентября по 2 октября. В ее повестке дня, в частности, предусмотрено обсуждение биоразнообразия, положения женщин и вопрос ликвидации ядерного оружия.

В сентябре 2019 года Зеленский выступал на 74-й сессии организации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / 32 человека остаются на вторую ночь в КПВВ “Новотроицкое”, у них нет смартфонов для установки “Дій вдома”

26.06 / Единственный в стране корги-полицейский дослужился до пенсии

10.08 / Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии

25.06 / “Ростов” выставит против “Арсенала” основной состав, несмотря на карантин команды

03.08 / Украинские регионы отказались ужесточать карантин вопреки решению правительства

08.07 / Джигурда объяснил поездку в закрытое на карантин Дивеево

01.07 / Акинфеев попал в шестерку лучших вратарей мира по числу «сухих» матчей

29.06 / Жена депутата Николаевской области погибла после выстрела в голову

02.07 / В мире: Внедрившийся в Сомали «суперхищник» остается в тени

01.07 / Министерство инфраструктуры назвало страны, которые открыли границы для Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска