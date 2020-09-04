Месси решил остаться в “Барселоне”

04.09.2020, 16:53, Новости дня

Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси решил остаться в каталонском клубе “Барселона”, пишет испанская спортивная газета Marca.

Месси хотел договориться с клубом о трансфере и избежать судебных разбирательств, но президент клуба Жозеп Бартомеу не намерен отпускать просто так, пишет газета.

По информации издания, Месси может остаться играть за каталонский клуб еще на один год.

Единственным вариантом для футболиста стало бы обращение в суд, но как пишет газета, аргентинец не хочет покидать Барселону с конфликтом, вспоминая пример бывшего одноклубника Неймара.

Sphera Sports сообщает, что аргентинец уже записал заявление о том, что продолжит выступать за каталонский клуб.

Месси 25 августа сообщил “Барселоне”, что планирует уйти из команды. В клубе объяснили, что у заявления Месси нет юридического основания, так как он мог воспользоваться возможностью расторгнуть контракт в одностороннем порядке только до 30 мая.

По данным СМИ, аргентинец заинтересован в переходе в “Манчестер Сити”. Испанское издание Diario Sport писало, что владельцы “Манчестер Сити” предлагали Месси за переход в их команду контракт в €500 млн.

Контракт Месси с “Барселоной” истекает летом 2021 года. В контракте аргентинца прописаны отступные в размере €700 млн.

Свое решение об уходе Месси объявил спустя 11 дней после того, как “Барселона” проиграла “Баварии” в 1/4 Лиги чемпионов со счетом 2:8. Из-за этого поражения был уволен главный тренер “Барселоны” Кике Сетьен.

Месси выступает в “Барселоне” с 2004 года. Он забил 634 мяча в 731 игре и выиграл 34 турнира (24 национальных и 10 международных). Аргентинец – шестикратный обладатель “Золотого мяча”.