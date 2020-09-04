 

Минобороны Беларуси обвинило Украину в “подогревании деструктивных сил”

04.09.2020, 16:53, Новости дня

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин обвинил Украину в “подогревании деструктивных сил” на белорусской территории. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба оборонного ведомства Беларуси.

По словам Хренина, различные “деструктивные силы”, подогреваемые руководством таких государств как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти в Беларуси.

Он поблагодарил Россию и Китай за оказанную помощь, а также выразил мнение, что Беларусь “удалось спасти от беззакония и произвола”.

“Сейчас определенные силы на Западе, потерпев неудачу в попытке организации “цветной революции”, переходят уже фактически к формам и методам ведения гибридной войны против белорусского государства, применяя при этом беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления. Сегодня идет жесткая борьба за завоевание информационного превосходства”, – считает Хренин.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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