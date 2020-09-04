ВОЗ не ожидает начала вакцинации от COVID-19 ранее середины 2021 года

04.09.2020, 16:53, Новости дня

Массовая вакцинация от СОVID-19 в мире ожидается не ранее середины 2021 года. Об этом заявила журналистам в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, сообщает Reuters.

По ее словам, ни одна из вакцин-кандидатов до сих пор не продемонстрировала эффективности на уровне 50%, что необходимо по стандартам ВОЗ.

Хотя многие участники клинических испытаний уже сделали прививку, четких данных о действенности и безопасности препаратов пока нет, подчеркнула Харрис. Она считает, что третья фаза испытаний должна занять больше времени, чем ожидалось.

Кроме того, все данные, полученные во время тестирования вакцин, должны быть сопоставлены между собой, добавила спикер ВОЗ.

В мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 31 компания перешла к клиническим испытаниям на людях.

В мае американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 года. Ученые и эксперты в области здравоохранения выразили обеспокоенность, что Трамп может оказать давление на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, чтобы оно сделало вакцину доступной до выборов президента в ноябре этого года, чтобы повысить его шансы на переизбрание.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась. В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.