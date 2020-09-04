Записи переговоров Германии и Польши по Навальному решили показать по белорусскому ТВ

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04.09.2020, 16:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПо белорусскому телевидению в пятницу покажут аудиозаписи переговоров «официальных лиц Германии и Польши», из которых следует, что блогера Алексея Навального не травили «Новичком».

Соответствующие сюжеты с аудиозаписями планируется продемонстрировать в пятницу на белорусском телевидении, утверждает Telegram-канал «Пул Первого».

«Как бы многие не «любили» отечественное телевидение, рекомендуем все же сегодня посмотреть вечерние новости на госканалах. Будет очень увлекательно», – заверили авторы канала.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву.



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