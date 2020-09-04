Голикова анонсировала модернизацию районных больниц в Ростовской области

04.09.2020, 16:48, Новости дня

Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Ростовской области коснется районных больниц, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе визита в регион.

«Мы сегодня обсуждали темы, которые касаются стартующей с 1 января 2021 года программы по модернизации первичного звена здравоохранения», – передает ее слова «Интерфакс».

Она отметила, что Ростовская область и Федерация серьезно продвинулись по фельдшерско-акушерским пунктам, врачебным амбулаториям, по доступности медпомощи в сельской местности.

«Я думаю, что теперь мы сосредоточимся на районных больницах. И не просто на какой-то стройке или инфраструктуре, а на содержании тех услуг в медицине, которые мы должны оказывать населению, чтобы приблизить доступность и улучшить качество», – сказала Голикова.

Она также отметила снижение смертности в регионе.

«Ростовская область за семь месяцев достигла снижения смертности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сказала Голикова.

Она отметила, что подобного результата удалось добиться за счет того, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний не увеличилась.

«Это очень важный для нас показатель, потому что, вы знаете, сердечно- +сосудистые заболевания – лидеры по показателям смертности, а COVID-19 во многих случаях выступал, так называемым, стимулятором сердечно-сосудистых заболеваний», – добавила Голикова.

Она подчеркнула, что региону удалось не допустить критических показателей по заболеваемости коронавирусом и смертности от него.

«Когда я говорю про заболеваемость, я имею ввиду общее число выявленных новых случаев. Среди них есть и бессимптомные, и сложные, тяжелые случаи, об этом свидетельствуют показатели смертности от различных заболеваний, не только от COVID-19», – сказала вице-премьер.

Вместе с тем Голикова отметила, что колебания заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ не должны пугать.

«Никого не должны пугать цифры, если в какой-то момент мы прирастаем, в какой-то момент снижаемся – это значит, что мы работаем над выявлением, что мы работаем над профилактикой, и будем это продолжать», – сказала она, выступая на встрече с медицинскими работниками Ростовской области в Областной детской клинической больнице.

Она отметила, что приобретенный за время пандемии опыт позволяет работать врачам в настоящее время, не останавливая плановую помощь, передает ТАСС.

«Федеральное правительство и президент – мы делаем все возможное для того, чтобы эту работу таким образом организовать, чтобы нам не пришлось с вами снова останавливаться, снова уходить на самоизоляцию, снова предпринимать те усилия, которые мы предпринимали по закрытию предприятий. Но здесь, конечно, многое зависит от дисциплины наших граждан – от того, насколько быстро и качественно мы будем реагировать на происходящие ситуации», – сказала вице-премьер.

Голикова в пятницу прибыла с рабочей поездкой в Ростовскую область. Она уже побывала в Ростовской областной клинической больнице и областной детской клинической больнице в Ростове-на-Дону.