Российские криминалисты не выявили в организме Навального следов запрещенных веществ

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04.09.2020, 16:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинВ организме блогера Алексея Навального ни одна из проведенных в РФ криминалистических экспертиз не выявила следов запрещенных, отравляющих и сильнодействующих веществ, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По результатам нескольких завершенных экспертиз в организме Навального либо в его вещах никаких запрещенных, отравляющих и сильнодействующих веществ не выявлено, в том числе ингибиторов холинэстеразы, что пока ставит под сомнения заявления немецкой стороны об отравлении Навального», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, экспертизы проводились не в одной лаборатории, часть из них еще не завершена.

Напомним, Der Spiegel со ссылкой на источники в правительстве ФРГ утверждает, что немецкие военные токсикологи якобы обнаружили в крови российского блогера Алексея Навального следы отравляющего вещества. При этом сообщается, что следы отравляющего вещества якобы были обнаружены не только в образцах крови, мочи и кожи Навального, но и на бутылке, из которой пил блогер. 

В среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

Омские медики, лечившие Навального, не согласны с немецкими коллегами, которые заявили об отравлении оппозиционера.

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – почки, печень, легкие, на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.

Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

Тем временем в Белом доме поспешили заявить о намерении привлечь к ответственности якобы причастных к этой ситуации «людей в России». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным. А глава МИД Британии Доминик Рааб сообщил, что Лондон вместе с международными партнерами примет меры против РФ из-за ситуации с Навальным.



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