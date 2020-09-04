Мнение: Почему СКР не хочет искать отравителей Навального?

04.09.2020, 16:40, Разное

По-прежнему не сомневаюсь, что Алексея Навального отравили, но по-прежнему продолжаю сомневаться, что отравили его именно «Новичком»… Хотя эти сомнения потихоньку и развеиваются. И даже не потому, что правительство ФРГ заявило, что при анализе проб, взятых у Алексея Навального, проведенном лабораторией Бундесвера, было обнаружено «несомненное подтверждение химического боевого нервно-паралитического вещества из группы "Новичок"» («wurde der zweifelsfreie Nachweis eines chemischen Nervenkampfstoffes der Nowitschok-Gruppe gebracht»).

Куда больший вклад в развеивание моих сомнений вносят официальные и не очень персоны и структуры России, кинувшиеся оправдываться, что Навальный «не мог быть отравлен «Новичком», потому что не мог…».

Даже Басманный суд Москвы внес свою лепту, отклонив жалобу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на бездействие Следственного комитета в связи с отравлением Алексея Навального.

Юристы ФБК обратились в СКР с заявлением о преступлении – о покушении на убийство Алексея Навального. СКР традиционно начал валять дурака, зарегистрировав «заявление о преступлении» как «обращение» и направив «обращение» в Западно-Сибирское управление ведомства.

Разница между «обращениями» и «заявлениями о преступлении» в том, что «обращения» можно рассматривать 30 дней, а по «заявлению о преступлении» необходимо принять процессуальное решение в течении 5 суток.

Очевидно, что СКР не торопится. И Басманный суд поддержал нерасторопность СКР.

Хотя, казалось бы, в то самое время, когда весь мир солидаризируется, требуя провести расследование, выявить и привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и заказчиков отравления Навального, СКР мог бы и сам проявить инициативу, возбудить уголовное дело и установить негодяев, из-за которых России грозят новые санкции.

Но СКР возбуждать уголовное дело не хочет. Потому что, по сообщению ТАСС, на данный момент нет «фактов, указывающих на то, что в отношении Навального было совершено какое-либо преступление», и «… не установлено каких-либо данных, свидетельствующих об отравлении Навального запрещенными, опасными или какими-либо иными веществами».

А это уже наводит на подозрения, что СКР не заинтересован в поиске отравителей. И невольно возникает вопрос: почему не заинтересован?

Тут два возможных варианта ответов.

Или в СКР уже прекрасно знают, кто и чем отравил Алексея Навального.

Или не знают, но заинтересованы в ситуации, когда «чем хуже, тем лучше»….

Какие еще возможны варианты?

Фотография Алексея Навального отсюда