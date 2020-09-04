Guardian – «расизм и насилие» — французский журналист, внедрившийся в органы правопорядка, рассказал о «культуре безнаказанности» среди полицейских

04.09.2020, 16:31, Новости дня

«Внедрившийся» два года назад в полицию французский журналист Валантен Жандро, который почти полгода проработал патрульным в одном из проблемных районов Парижа, рассказал в своей книге под названием «Мент» о царящей среди полицейских «культуре расизма и насилия», подкрепляемой круговой порукой, пишет The Guardian. Вместе с тем, как отмечается в материале британского издания, Жандро также на собственном опыте убедился, что парижские полицейские вынуждены работать в кошмарных условиях и что с этим надо что-то делать.



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Французский журналист Валантен Жандро, на полгода «внедрившийся» в один из полицейских участков Парижа, рассказал о том, что в рядах французских правоохранительных органов процветает «культура расизма и насилия», порождающая обстановку «безнаказанности», пишет британская The Guardian.

Как пишет издание, работа полиции стала для 32-хлетнего Жандро лишь последним из целой серии журналистских расследований «под прикрытием» — журналист, в частности, поработал на фабрике Toyota, а также в супермаркете Lidl. «Я хотел внедриться в полицейский комиссариат, чтобы показать то, что нам никогда не показывают, — рассказал сам Жандро в интервью британскому изданию. — Во Франции есть две больших табуированных темы — насилие и нарушения со стороны полицейских, а также самоубийства среди них. Французы либо любят полицейских, либо их презирают. Мне же казалось, что должны быть какие-то оттенки смысла».

По данным The Guardian, Жандро вступил в ряды полиции в 2018 году под своим реальным именем, но, хотя значимого следа в интернете или соцсетях он не оставил, служба кадров не проявила особого интереса к его биографии. Пройдя трёхмесячный курс подготовки в школе полиции в городе Сен-Мало (Бретань), журналист попал по распределению в службу психиатрической помощи полицейским, где проработал 15 месяцев, а уже после этого получил должность в одном из участков 19-го округа французской столицы — одного из «проблемных» районов Парижа, отличающегося печальной статистикой по преступности среди несовершеннолетних, наркомании и проституции.

Как вспоминает Жандро в своей книге «Мент» (Flic), изданной во Франции в минувшую среду, в одном из первых же патрулей ему пришлось наблюдать, как его коллега избивает в салоне полицейского фургона подростка-мигранта. «Я только две недели в форме — и вот уже стал соучастником избиения молодого мигранта», — цитирует журналиста The Guardian. При этом, как отмечает Жандро, рапорта об этом инциденте составлено не было. «То, что происходит в фургоне, остаётся в фургоне», — пишет он в своей книге.

В другой раз Жандро в составе патрульного отряда выехал на вызов в связи с жалобой на громкую музыку, которую слушали местные подростки через портативную колонку, — и вновь стал свидетелем избиения: когда его коллега нагрубил одному из молодых людей, а тот огрызнулся, полицейский избил его, арестовал и предъявил ему обвинения. «Мы могли бы просто конфисковать колонку и уйти — ну или вообще ничего им не говорить и, опять же, уйти. Но ситуация обострилась, и парня избили», — рассказывает журналист корреспонденту The Guardian.

При этом, когда избитый подросток написал официальную жалобу на действия полицейского, коллеги Жандро сочинили фальшивую историю об этом задержании, а сотрудникам службы собственной безопасности рассказали, что молодой человек солгал под присягой, из-за чего ему теперь грозит серьёзный штраф или даже тюремный срок за дачу заведомо ложных показаний. Как признался Жандро, ему было непросто подписать фальсифицированный рапорт коллег, однако в итоге он всё-таки это сделал — ведь если бы отказался, он «запорол бы прикрытие». «Сотрудники выдумали свою версию задержания, где объяснялось, как получил телесные повреждения тот парень, — а он в ответ подал иск в суд. Но что бы ни происходило, мы должны были держать строй», — говорит журналист, подчёркивая, что в участке поддерживался принцип «клановости», и сотрудники должны при любых обстоятельствах вставать на сторону коллег.

По словам Жандро, сотрудники его комиссариата находились в обстановке постоянного «завала» из-за бумажной работы, были вынуждены выполнять взятые с потолка планы по определённым «целевым показателям», трудились в «обветшалых» зданиях, ездили на видавших виды служебных автомобилях — а в довершение всего, им зачастую приходилось закупать необходимое оборудование на деньги из своего кармана. Из-за таких условий работы уровень депрессии среди полицейских был крайне высоким, подчёркивает журналист. Как отмечается в материале The Guardian, статистика свидетельствует, что количество самоубийств среди сотрудников французской полиции в 2019 году выросло более чем в полтора раза.

На таком мрачном фоне насилие для полицейских превращается в настолько частое дело, что оно становится почти «рутинным» — а вместе с насилием в среде правоохранителей укореняется и расизм, говорит Жандро. «Меня очень шокировало то обстоятельство, что сотрудники полиции — представители государства — называют темнокожих, арабов и мигрантов «ублюдками», но тем не менее так поступали все, — цитирует журналиста The Guardian. — В моём комиссариате расистские, гомофобские и агрессивные высказывания звучали каждый день. Делали их отдельные сотрудники, но остальные их сносили или же пропускали мимо ушей». По словам журналиста, насилие также применяли немногие полицейские, но зато они применяли его всегда.

«Они видят не молодого человека, а малолетнего преступника — а когда такая дегуманизация закрепляется, можно оправдать всё что угодно, включая и избиение подростка или мигранта, — пишет Жандро в своей книге. — Меня поражает, насколько неприкасаемыми они себя ощущают, будто над ними нет ни начальников, ни надзора со стороны вышестоящих, будто полицейский может по собственному усмотрению или по настроению выбирать, применять ему насилие или нет».

По данным The Guardian, «Мента» Жандро издаёт «нишевая» французская компания Editions Goutte d’Or, публикующая лишь по три книги в год. Выход труда журналиста готовился в обстановке строжайшей секретности — отпечатана книга была в Словении, а французским книжным магазинам, разместившим на неё заказ, не сообщали почти никакой подробной информации.

«Я могу говорить только о том, что происходило в том конкретном полицейском участке, когда я там работал. Обсуждать другие участки или полицию в целом я не вправе. Эта книга — точный рассказ о том, как я служил в полиции, — комментирует публикацию сам Жандро. — О том, что проблема есть, знают все, полиция — это несчастное место, и с этим пора что-то делать. Быть может, эта книга поможет что-то изменить».