Обозреватель WP – «прививочный национализм» грозит оставить развивающиеся страны без вакцины

04.09.2020, 16:31, Новости дня

Отказ от совместных международных усилий по разработке, производству и распространению вакцин от COVID-19 целого ряда ведущих стран осложнит процесс искоренения коронавируса, пишет обозреватель The Washington Post Адам Тейлор. Так, «прививочный национализм» чреват тем, что развивающиеся страны рискуют остаться без минимально необходимого количества вакцин от коронавируса.



Reuters

Страны по всему миру так и не смогли объединить усилия в борьбе c COVID-19, пишет обозреватель The Washington Post Адам Тейлор, называя самым ярким тому доказательством гонку за вакциной от коронавируса.

На этой неделе силы «прививочного национализма» одержали ещё одну победу. США объявили, что не будут участвовать в международной инициативе COVAX при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир заявил, что США не хотят быть ограничены международными организациями, находящимися под влиянием «коррумпированной» ВОЗ, и делают ставку на программу Operation Warp Speed, созданную для ускорения разработки, производства и распространения вакцин от коронавируса в стране.

По мнению Тейлора, решение Вашингтона является «серьёзным ударом» для проекта, направленного на обеспечение всех стран вакциной на справедливой основе. Ранее от участия в инициативе COVAX также отказалась Россия, выпускающая «первую зарегистрированную вакцину от COVID-19» под названием «Спутник V».

В среду официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявила, что Пекин поддерживает цели COVAX и намерен координировать свои действия с представителями инициативы. Однако политик не стала прямо отвечать на вопрос о том, готов ли Китай присоединиться к механизму.

Несмотря на отказ от участия в проекте ряда крупных стран и перенос сроков реализации программы, сторонники COVAX утверждают, что настроены оптимистично в связи с поддержкой со стороны других богатых государств. Так, правительства более 170 стран, в том числе Германии и Японии, ведут переговоры об участии в инициативе.

При этом автор статьи задаётся вопросом, почему «прививочный национализм побеждает». Одной из возможных причин Тейлор называет тот факт, что совместные международные усилия являются не самым быстрым способом поиска решений. Кроме того, вероятно, ряд стран ещё могут присоединиться к проекту позже, в случае если он докажет свою эффективность.

Немаловажную роль играет и то, что множество стран стремятся первыми получить доступ к вакцине в связи с тем, что это может принести выгоду. Так, по словам министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара, страна уже инвестировала около $10 миллиардов в разработки вакцин американских фармкомпаний. Тем не менее это ничто по сравнению с триллионами долларов, потраченными правительством до сих пор на оказание финансовой помощи из-за карантина. Более того, это то, что может повлиять на динамику предстоящих президентских выборов.

В свою очередь, для Китая тот факт, что страна, создавшая вакцину, и будет её распространять, станет шансом восстановить свои позиции. По словам Тейлора, это не менее актуально и для «не пользующихся популярностью в мире» лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Впрочем, кто-то даже считает, что подобное соперничество способно привести к инновациям, как это прежде было во времена космической гонки или научных прорывов Второй мировой войны. Однако большинство экспертов в области вакцинации не разделяют эту точку зрения. Космическая гонка, возможно, и привела к высадке на Луну, но весь мир помнит, что «огромный скачок для человечества» совершил американский астронавт.

Таким образом, развивающиеся страны рискуют остаться без вакцины от коронавируса на первом этапе её распределения. Более состоятельные государства уже заключили контракты на приобретение порядка 4 миллиардов доз вакцин у западных фармацевтических компаний, купив, таким образом, большинство будущих препаратов.

При этом проблемы, связанные с вакцинацией, на этом не заканчиваются. Хотя создание вакцины помогло искоренить оспу, такие заболевания, как корь или полиомиелит, не удалось победить, несмотря на наличие вакцин от них. Кроме того, число случаев заражения коронавирусом по всему миру может осложнить процесс его искоренения, а преждевременное использование ряда вакцин или неэффективность некоторых из них могут способствовать движению против прививок.

Эксперты настаивают: вакцинация лишь своих собственных граждан не избавит страны от коронавируса. Проект COVAX, предполагающий выделение богатыми странами $18 миллиардов на закупку вакцин, является, хотя и «несовершенной», но всё же одной из надежд на решение хотя бы части этих проблем, настаивает Тейлор в своей статье для The Washington Post.