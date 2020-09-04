 

Ничего общего с реальностью — Блащак отверг обвинения Лукашенко в территориальных претензиях Польши к Белоруссии

04.09.2020, 16:31, Новости дня

Обвинения в адрес Польши, что она со своей территории координирует протесты в Белоруссии и якобы претендует на часть территории республики, не имеют ничего общего с реальностью, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. В интервью Super Express он отметил, что эти претензии больше рассчитаны на укрепление власти Лукашенко внутри страны.


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В опубликованном в четверг интервью министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака в издании Super Express глава ведомства прокомментировал продолжающиеся на территории Белоруссии протесты. По его мнению, Польша может оказать помощь в качестве посредника.

«Именно такой концепции придерживается польское правительство. Польша совместно с балтийскими странами предложила своё посредничество, потому что именно мы выступаем в качестве примера проведения мирной трансформации государственного строя. Мы хотим делиться нашим опытом», — заявил глава Министерства обороны. Он добавил, что Польша не только должна, но и хочет участвовать в этом процессе. 

Однако он решительным образом выступает против обвинений Александра Лукашенко в адрес Польши, которая якобы хочет получить часть белорусской территории и координирует со своей территории процесс проведения протестов. Эти претензии не имеют ничего общего с реальностью и рассчитаны исключительно на укрепление власти Лукашенко внутри страны, объясняет он. 

«Мы также пристально наблюдаем за проведением военных учений и так называемых силовых действий режима», — добавил Блащак. При этом он отметил, что сегодня они не представляют никакой угрозы для Польши. «На настоящий момент мы не замечаем непосредственных угроз. Но здесь речь идёт о сфере заинтересованности России, в которую попадает Белоруссия. Именно поэтому следует ожидать различных действий и быть готовыми к разным сценариям», — резюмировал в беседе с Super Express министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. 



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