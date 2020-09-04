Названа специя для долголетия и защиты от рака

04.09.2020, 16:17, Разное

Медики из Великобритании назвали специю, которую нужно включить в рацион для защиты от рака и обеспечения долголетия. В блюда рекомендуется добавлять паприку, поскольку она способна предотвращать онкологию и сердечно-сосудистые заболевания.

Рак и болезни сердца занимают первые места, если говорить о причинах смертности. Медики советуют обратить внимание на паприку, поскольку она обладает противораковыми свойствами и способна защитить от развития сердечных патологий. Специя снижает уровень «плохого» холестерина, поэтому за счет ее употребления удастся уменьшить риск развития атеросклероза. В паприке содержится каротиноид капсантин, который очищает сосуды от холестериновых бляшек.

Присутствующие в специи соединения осуществляют активную борьбу с окислительным стрессом. Он провоцирует дисбаланс между свободными радикалами и антиоксидантами. Такое положение дел приводит к повреждению тканей и клеток, провоцирует воспалительные процессы и онкологические заболевание. Паприка к тому же способна подавлять раковые клетки.

В ходе исследований специя проявила себя, как защищающая от рака молочной железы. Ее включение в рацион женщинами уменьшало риск развития онкологии на 25-35%.