Названа специя для долголетия и защиты от рака
04.09.2020, 16:17, Разное
Медики из Великобритании назвали специю, которую нужно включить в рацион для защиты от рака и обеспечения долголетия. В блюда рекомендуется добавлять паприку, поскольку она способна предотвращать онкологию и сердечно-сосудистые заболевания.
Рак и болезни сердца занимают первые места, если говорить о причинах смертности. Медики советуют обратить внимание на паприку, поскольку она обладает противораковыми свойствами и способна защитить от развития сердечных патологий. Специя снижает уровень «плохого» холестерина, поэтому за счет ее употребления удастся уменьшить риск развития атеросклероза. В паприке содержится каротиноид капсантин, который очищает сосуды от холестериновых бляшек.
Присутствующие в специи соединения осуществляют активную борьбу с окислительным стрессом. Он провоцирует дисбаланс между свободными радикалами и антиоксидантами. Такое положение дел приводит к повреждению тканей и клеток, провоцирует воспалительные процессы и онкологические заболевание. Паприка к тому же способна подавлять раковые клетки.
В ходе исследований специя проявила себя, как защищающая от рака молочной железы. Ее включение в рацион женщинами уменьшало риск развития онкологии на 25-35%.
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