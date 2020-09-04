Помолодевшая Любовь Успенская показала лицо после операции

04.09.2020, 16:17, Разное

Певица Любовь Успенская показала свое заметно помолодевшее лицо после операции. На новых фото видно, что ранее присутствующий отек заметно спал.

Поклонники оценили результат хирургического вмешательства, на которое решилась королева отечественного шансона Любовь Успенская. Они назвали ее шикарной женщиной, которое, несмотря на все обстоятельства, живет в свое удовольствие. В то же время нашлись и те, кто сравнил артистку с резиновой куклой.

Недавно подписчики Успенской заметили, что на лице исполнительницы присутствует множество отеков. Они сразу же предположили, что артистка сделала пластическую операцию.

Еще в августе знаменитость начала публиковать посты, по которым фолловеры поняли, что она намерена лечь под нож хирурга.