«От «Новичка» ещё никто не умирал»: Сергей Скрипаль выступил против введения новых санкций из-за Навального

04.09.2020, 16:08, Разное

Член палаты лордов Великобритании, маркиз Солсбери Сергей Скрипаль выступил в парламенте с речью против введения нового пакета санкций в связи с предполагаемым отравлением оппозиционного блогера Алексея Навального. По словам политика, «Новичок», который обнаружили на нижнем белье Навального, не опасен для жизни.

Скрипаль привёл в пример инциденты в Солсбери и в Болгарии, когда люди подвергались отравлению аналогичным веществом, однако в обоих случаях никто из жертв не умер. Химическое оружие «Новичок» также не оказало никакого действия на находившихся неподалёку от места отравления людей, а также полностью выветрилось оттуда в течение 24 часов. По мнению маркиза, случившееся не является достаточно серьёзным поводом для введения санкций.

«От «Новичка» ещё никто не умирал. Я сам подвергся его воздействию – и ничего, как видите, жив и здоров. Наверное, единственная жертва этого якобы страшного оружия – это мой кот Масяня. До тех пор, пока не будет представлено убедительных свидетельств того, что это вещество представляет угрозу для жизни человека, я не вижу смысла во введении каких бы то ни было санкций», — сказал Скрипаль.

Ранее Россия подала в ООН петицию об исключении «Новичка» из списка ядов в связи с его безвредностью.