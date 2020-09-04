 

МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

04.09.2020, 16:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинРоссийский МиГ-31 провел перехват самолета ВВС Норвегии у границы РФ над водами Баренцева моря, сообщил Национальный центр управления обороной.

«4 сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», – цитирует сообщение центра РИА «Новости».

Экипаж истребителя определил цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии.

«После разворота норвежского самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – заключили в центре.

В пятницу рядом с Крымом пролетели два американских стратегических бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress, способных нести ядерное вооружение.



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