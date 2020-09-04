 

Мексика примет участие в испытании российской вакцины от COVID-19

04.09.2020, 15:59, Новости дня

Мексика планирует в октябре принять участие в третьем этапе испытаний российской вакцины против коронавируса в рамках усилий по обеспечению поставок возможных будущих вакцин против COVID-19.

Как заявил министр иностранных дел Марсело Эбрард, если мексиканский регулятор даст разрешение, российская вакцина может быть доставлена в Мексику и опробована на нескольких тысячах добровольцев «не позднее следующего месяца».

Ранее Эбрард говорил, что в клинических испытаниях российской вакцины «Спутник V» примут участие 2 000 мексиканских добровольцев.

Мексика также прилагает дипломатические усилия для достижения договоренностей по вакцинам с такими странами, как Франция и Куба, поскольку ожидается, что инициатива Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не сможет покрыть ее потребности.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / В Минске начали задерживать оппозиционеров

08.08 / Военные подключились к задержаниям участников «велопробега солидарности» в Минске

21.08 / Если в Украине будет расти заболеваемость COVID-19, госпитализировать будут только пациентов в тяжелом состоянии – врач-инфекционист

08.07 / ВЦИОМ подтвердил поддержку гражданами инициатив ЦИК по процедуре голосования

06.08 / Зеленский о назначении Кравчука в ТКГ: Возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек

23.07 / Матвиенко предостерегла кабмин от «шапкозакидательства»

31.08 / Риск второй волны коронавируса в Испании снова исходит из Мадрида

22.08 / Спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Ярославле завершены

26.08 / Название романа Агаты Кристи «Десять негритят» изменили во Франции

04.09 / Интервью Гордона с Боровым. Где и когда смотреть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска