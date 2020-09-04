Мексика примет участие в испытании российской вакцины от COVID-19

04.09.2020, 15:59, Новости дня

Мексика планирует в октябре принять участие в третьем этапе испытаний российской вакцины против коронавируса в рамках усилий по обеспечению поставок возможных будущих вакцин против COVID-19.

Как заявил министр иностранных дел Марсело Эбрард, если мексиканский регулятор даст разрешение, российская вакцина может быть доставлена в Мексику и опробована на нескольких тысячах добровольцев «не позднее следующего месяца».

Ранее Эбрард говорил, что в клинических испытаниях российской вакцины «Спутник V» примут участие 2 000 мексиканских добровольцев.

Мексика также прилагает дипломатические усилия для достижения договоренностей по вакцинам с такими странами, как Франция и Куба, поскольку ожидается, что инициатива Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не сможет покрыть ее потребности.