Помпео побеседовал с премьер-министром Эстонии

04.09.2020, 15:59, Новости дня

Госсекретарь США Майкл Помпео побеседовал по телефону с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности и двусторонних отношений, сообщают в Госдепартаменте.

«Госсекретарь Помпео и премьер-министр Ратас обсудили важность американо-эстонского партнерства в рамках Североатлантического альянса и международных организаций», – говорится в заявлении представителя ведомства Морган Ортагус.

«Госсекретарь поблагодарил Эстонию за активную роль в «Инициативе трех морей», которая будет способствовать экономическому росту и энергетической безопасности Европы», – добавила она.

Никакие дополнительные подробности не уточняются.