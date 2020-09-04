Королева Елизавета II выиграла суд у бывшего дворецкого

04.09.2020, 15:55, Разное

Королева Елизавета II выиграла суд над бывшим служащим Грантом Хэрролдом, который на протяжении шести лет являлся дворецким принца Чарльза. Дело в том, что даже после увольнения мужчина планировал использовать свой бэкграунд в коммерческих целях и назвать собственную фирму по этикету The Royal Butler. Именно из-за этой торговой марки и начался суд.

Сам Хэрролд утверждал, что получил разрешение на товарный знак от самой королевской семьи. Юристы королевы, напротив, настаивали на обратном, заявляя, что экс-дворецкий таким образом вводит общественность в заблуждение, как бы намекая на то, что все еще имеет к ней отношение, хотя ушел с поста в 2011 году. Более того, он часто давал комментарии на телевидении и в прессе, рассказывая о том, как устроена частная жизнь монархов. Британское ведомство интеллектуальной собственности, которое рассматривает споры о товарных знаках, вынесло решение в пользу королевы.

Грант Хэрролд с восковой фигурой королевы

Отметим, что недавно появилась информация о том, что королева Елизавета не торопится возвращаться в Букингемский дворец. Вместо этого по окончании летних каникул Ее Величество переедет в Виндзорский замок, где, начиная с марта, она провела весь карантин, связанный с пандемией коронавируса. Сообщается, что Виндзор отныне станет постоянной резиденцией Елизаветы II, а в Лондон она будет выезжать только для выполнения обязательств и проведения важных приемов и встреч, и то, когда это станет безопасным.

Королева Елизавета II