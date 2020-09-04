Прилучный посмеялся над видеоблогом Муцениеце с откровениями о разводе

04.09.2020, 15:53, Разное

Актер Павел Прилучный посмеялся над откровениями бывшей жены Агаты Муцениеце о разводе. Она решила расставить все токи над «и», выпустив первый влог «Прилучные будни» после официального расставания с отцом своих детей.

В начале сентября Агата Муцениеце переименовала влог на «Будни разведенки». В рамках очередного выпуска актриса рассказала, что покинула проект «В клетке», где она должна была сниматься с бывшим супругом. Павел Прилучный по-прежнему старается избегать обсуждения темы развода. Однако он отреагировал на выпад подписчицы в Instagram, связанный с отсутствием Агаты Муцениеце в вышеназванном сериале.

Звезда «Мажора» ответил на комментарий «очень хорошо играет» смеющимся до слез эмодзи. Он согласен, что Муцениеце во влоге отлично играет на камеру. Комментарий Прилучного разделил фолловеров на два лагеря. Некоторые решили, что такое поведение актера является недопустимым. Нашлись и те, кто заявил, что Прилучный в отличие от Муцениеце никогда не выставлял напоказ тему развода и не обсуждал жизнь с матерью своих детей.

Официально актеры развелись три месяца назад, а о расставании объявили в феврале. Муцениеце обвинила супруга в злоупотреблении спиртными напитками и продолжительном обмане. Актриса пожаловалась на то, что во время брака чувствовала себя неуверенно из-за постоянной ревности мужа.