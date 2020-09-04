Гендиректор “СТС” рассказал о судьбе сериала”Воронины” после смерти Клюева

04.09.2020, 15:53, Разное

Вячеслав Муругов, занимающий пост генерального директора «СТС», пояснил о судьбе сериала «Воронины» после кончины актера Бориса Клюева. Телеканал планировал снять не менее двух сезонов ситкома.

«Воронины» для медиахолдинга являлись центральным проектом, поэтому никто сериал закрывать не собирался. 1 сентября с актерами проводились переговоры по продлению контрактов. Именно в этот день поздно вечером появилась информация о смерти Бориса Клюева. Сейчас вся команда, работающая над сериалом, не может думать о делах.

Муругов выразил свои соболезнования семье Бориса Клюева, добавив, что скорбит вместе с ними. За эти годы вся команда, задействованная в «Ворониных», стала большой семьей. Уход из жизни артиста является большой утратой.

О судьбе ситкома «Воронины» после кончины Клюева никто пока не говорит. Об этом руководство сериала будет думать потом. Сейчас главной задачей является физическая и моральная помощь родным артиста.

Бориса Владимировича Клюева не стало 1 сентября. В течение двух лет он боролся с онкологией. До последнего дня артист работал в театре и делился знаниями со студентами. Сегодня его похоронят на Троекуровском кладбище. В Малом Театре после завершения церемонии прощания актера проводили громкими аплодисментами.