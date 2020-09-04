 

“Я сегодня не ела ни хлеба, ничего”: Алла Пугачева снова села на диету

04.09.2020, 15:53, Разное

Алла Пугачева решила начать придерживаться жесткой диеты, чтобы улучшить фигуру. Она заявила, что уже перестала есть хлеб.
Этой осенью дети Пугачевой и Галкина пошли в первый класс. В разделе «Истории» в социальной сети Instagram звездный отец показал сборы наследников в учебное учреждение. Близнецы надели школьную форму и подняли тяжелые рюкзаки с книгами, тетрадями и спортивной формой. «Мама говорит, будете худеть», – прокомментировал Максим Галкин. За кадром был слышен голов Аллы Пугачевой, которая завила, что уже начала этот процесс, отказавшись от хлеба.

Судя по всему, Примадонна решила сбросить несколько килограммов. Многие не понимают, зачем Пугачевой нужно отказывать себе в мучном, если она и так отлично выглядит. Несколько дней назад Максим Галкин показал фотографии с супругой, где последняя позирует в коротких шортах. Поклонники отметили, что Алла Борисовна с каждым годом только молодеет.



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